Funai lança seleção para analista e gestor com salário de até R$ 9 mil

RP Raphaela Peixoto

Ao todo são ofertadas 50 vagas, além de cadastro reserva - (crédito: Divulgação)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou o edital de abertura do processo seletivo simplificado com 50 vagas, além de cadastro reserva, para analista e gestor. Ambas as funções são de nível superior e a remuneração varia de R$ 6.681,70 a R$ 9.047, além de benefícios. As oportunidades estão distribuídas conforme o quadro a seguir:

FUNÇÃO/PERFIL MODALIDADE VAGAS AC PPP PcD INDÍGENA Analista Socioambiental 4 2 1 3 10 Analista Ambiental 4 2 1 3 10 Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas 1 - - - 1 Analista em Georreferenciamento de Terras Indígenas 1 - - - 1 Gestor em Licenciamento Ambiental 2 - - - 2 Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígenas 1 - - - 1 TOTAL 13 4 2 6 25 Legenda: AC = vagas para ampla concorrência, PPP = vagas reservadas para candidatos pretos e pardos, PcD = vagas reservadas para candidatos com deficiência.

O edital prevê a reserva de 30% do total de vagas ofertadas inicialmente e das que vierem a ser criadas no processo seletivo para indígenas. Também será haverá reserva de 20% para candidatos pretos ou pardos, além de 5% para pessoas com deficiência. O prazo de validade do processo seletivo é de dois, com possibilidade de progração de mais de igual período.



Leia também: Governo anuncia concurso público da Polícia Federal com 2 mil vagas

Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, composta por 50 questões, e prova discursiva que consiste na elaboração de uma redação ou estudo de caso com o mínimo 20 e 30 linhas. Ambos os exames serão realizados no Distrito Federal e no mesmo dia — 13 de abril — e turno. O processo seletivo também é composto por avaliação de título.

O período de inscrições ficará aberto entre 31 de janeiro e 6 de março. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto ACCESS. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 — para os cargos de analista — e R$ 80 — para os cargos de gestor.

A divulgação do resultado definitivo do processo seletivo simplificado está prevista para 30 de junho. Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de contratação temporária, de que trata a Lei Federal nº 8.745/1993.