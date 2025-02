TJ de São Paulo lança concurso para analista e salário de R$ 8.108

RP Raphaela Peixoto

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) divulgou, nesta segunda-feira (10/2), o edital de abertura do concurso público para analista de sistemas judiciário. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, a partir da página 77. Ao todo são ofertadas 50 vagas. A remuneração é de R$ 8.108,80.

Do total de vagas, três são destinadas às pessoas com deficiência, 10 para candidatos negros e duas para indígenas; as demais são para ampla concorrência. As oportunidades são para a comarca da capital paulista.

As inscrições serão abertas na terça-feira (11/2) e poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Fundação VUNESP, até 18 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 96. O cargo exige, até a data da posse, ter completado o curso de nível superior na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação.

A primeira etapa é composta por provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será aplicada no período matutino e a prova discursiva será realizada à tarde. A aplicação dos exames ocorrerá em 11 de maio. O certame também será constituído da prova de títulos e etapas comprobatórias para candidatos cotistas.

