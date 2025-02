CNU: DF tem melhor desempenho entre as unidades da Federação

GB Gabriella Braz FA Francisco Artur de Lima PG Pedro Grigori

O Distrito Federal é a unidade da Federação com o maior índice de aprovação no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o DF lidera o ranking das aprovações, 20,12%, uma cada cinco, dos aprovados fizeram a prova em Brasília. O número ultrapassa o dobro do percentual do quadradinho em relação ao número de inscritos no certame, de 9,11%.

Cálculo elaborado pelo Correio Braziliense mostra que a capital federal teve o melhor desempenho entre as UFs, com 2,21 no índice de aprovação.

Em segundo lugar aparece Santa Catarina, com índice de aprovação de 1,42. Os aprovados que fizeram a prova no estado representam 2,5% do total. Em relação ao número de inscritos, percentual em SC foi de 1,77%.

O alto índice do DF alavancou os resultados do Centro-Oeste, que foi a segunda região com mais aprovados, com 25,6%. O Sudeste ficou em primeiro lugar, com 32,9%. A região teve os três mais bem colocados em aprovação após Brasília, com 11,3% no Rio de Janeiro, 10,44% em São Paulo e 9,32% em Minas Gerais.

UF Percentual (%) de Candidatos por UF Inscritos Aprovados Índice de aprovação DF 9,11 20,12 2,21 SC 1,77 2,50 1,42 CE 3,40 4,67 1,37 PB 1,98 2,39 1,21 ES 1,51 1,81 1,19 RS 3,74 4,40 1,18 MG 8,11 9,32 1,15 RJ 10,46 11,30 1,08 RN 1,97 2,06 1,05 PE 4,71 4,70 1,00 SP 10,58 10,44 0,99 PI 2,18 2,00 0,92 PR 3,51 2,94 0,84 AL 1,48 1,22 0,83 GO 4,13 3,31 0,80 SE 1,62 1,25 0,77 BA 7,75 5,72 0,74 MS 1,59 1,16 0,73 MA 3,82 1,97 0,52 RR 0,83 0,41 0,49 TO 1,17 0,54 0,46 RO 1,70 0,75 0,44 AM 2,85 1,25 0,44 MT 2,44 1,07 0,44 AP 1,17 0,44 0,37 PA 5,60 2,00 0,36 AC 0,82 0,26 0,31

Cronograma

A Cesgranrio, banca responsável pelo certame, publicou os resultados nesta terça-feira (4/2). A partir das 10h, participante puderam acessar os resultados para cada uma das vagas que se candidatou na Área do Candidato.

O MGI também publicou as listas de classificação para o bloco 8, de ensino médio, e convocação para os cursos de formação. Os candidatos a vagas dos blocos 1 a 7 vão ter que esperar um pouco mais pelo resultado, que sai em 28 de fevereiro, mas a lista preliminar já está disponível.