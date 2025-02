Concurso para o CNEM tem salários de até R$ 14 mil

RP Raphaela Peixoto

Os aprovados poderão ser lotados em diversas unidades da CNEN pelo país - (crédito: Reprodução/Cnen )

Começará nesta terça-feira (18/2) o prazo para se inscrever no concurso para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A seleção oferece 150 vagas e salários de até R$ 14.734,44. As inscrições deverão ser feitas no site oficial do certame a partir das 10h. O prazo termina em 16 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130, a depender do cargo.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Confira a distribuição das vagas com seus respectivos salários:

Pesquisador — 15 vagas: até R$ 14.734,44

Analista em ciência e tecnologia — 25 vagas: até R$ 13.498

Tecnologista — 80 vagas: até R$ 13.498

Técnico — 30 vagas: até R$ 5.997,54

O certame será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta por quatro fases (prova objetiva, prova discursiva, prova oral e defesa de memorial) e a segunda por uma fase (avaliação de títulos e experiência profissional).

Aplicação das provas objetiva e discursiva será em 27 de abril em cinco capitais: Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os aprovados poderão ser lotados em diversas unidades da CNEN pelo país, localizadas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Abadia de Goiás (GO), Poços de Caldas (MG) e Brasília.