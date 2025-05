Homem é preso ao fazer abdominal no lugar de candidato de concurso da polícia

RP Raphaela Peixoto

Um homem foi preso nesta terça-feira (6/5) após tentar fraudar o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Penal da Bahia, realizado na Vila Militar, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o suspeito, cuja identidade não foi divulgada, apresentou documentos falsos e chegou a realizar a primeira etapa do teste, o abdominal, no lugar de um candidato.

A fraude foi descoberta pela comissão organizadora do certame, que acionou a Polícia Civil. Três investigadores se dirigiram ao local e flagraram o suspeito ainda durante a realização das atividades. Ele foi conduzido a uma delegacia por agentes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), com apoio de policiais civis.

