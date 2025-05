TCU abre concurso com dezenas de vagas para Brasília

RP Raphaela Peixoto

Documento não estabelece um prazo para a publicação do edital - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou nesta segunda-feira (5/5) a autorização para realização de um novo concurso público em 2025. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União.

Segundo o documento, a distribuição nas duas funções será a seguinte: 40 oportunidades para o cargo de técnico federal de controle externo e 20 para auditor federal de controle externo. Ambas possuem a previsão de cadastro de reserva.

Segundo a portaria, as vagas são para Brasília. O documento não estabelece um prazo para a publicação do edital.

Concurso para auditor tem validade até 2026

Em 2024, o TCU prorrogou a validade do concurso para o cargo de auditor federal de controle externo até 2026. O certame, lançado em 2021 e homologado em 2022, ofertou 24 vagas imediatas e também previu a formação de cadastro de reserva.

No ato publicado, o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ressaltou a necessidade de reforçar o quadro de pessoal da instituição. Ele destacou que a convocação de novos candidatos visa "recompor os quadros de pessoal e atender às necessidades do órgão identificadas até o momento".