Resultado da segunda edição do CNU é divulgado nesta segunda

Raphaela Peixoto

Iniciado em 2025, o CPNU 2 ofertou 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais. As oportunidades foram organizadas em nove blocos temáticos, que reúnem carreiras com áreas de atuação semelhantes - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governo federal divulga, nesta segunda-feira (16/3), o resultado final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). A lista com a classificação dos candidatos pode ser consultada no Diário Oficial da União (DOU) e no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A consulta individual na área da pessoa candidata, também na página da FGV, será liberada a partir das 16h.

Serão publicadas as listas consolidadas com a classificação final para as vagas imediatas e também para a lista de espera. O resultado já inclui os efeitos da terceira rodada de confirmação de interesse realizada nas últimas semanas.

Para alguns cargos, a divulgação marca o fim da etapa classificatória do concurso. Outras carreiras ainda terão fases complementares previstas em edital, como cursos ou programas de formação, investigação social e funcional, defesa de memorial ou prova oral.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, "ao final das três rodadas de manifestação, 3.628 pessoas confirmaram interesse nas vagas, enquanto 14 informaram que não tem interesse e 9 não se manifestaram no prazo".

Iniciado em 2025, o CPNU 2 ofertou 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais. As oportunidades foram organizadas em nove blocos temáticos, que reúnem carreiras com áreas de atuação semelhantes. As provas foram aplicadas em 228 cidades em todas as regiões do país.

Confira o cronograma

16/03

Divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse

Depois 16/03

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de Investigação Social e Funcional, a realização da Defesa de Memorial e Prova Oral e o Curso ou Programa de Formação

17/03/2026 a 24/03/2026

Prazo para preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), referente à fase de Investigação Social e Funcional para o cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa - ATJD

06/04 a 10/04/2026

Prazo para envio da documentação referente à Defesa de Memorial e Prova Oral