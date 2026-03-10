AgSUS: candidatos relatam falhas em sistema durante prova on-line

Raphaela Peixoto

Candidato também afirmou que, nesta terça-feira (10/3), o prazo para apresentação de recursos foi aberto com atraso de cerca de cinco horas. Além disso, segundo ele, o sistema permite apenas o envio de justificativas em formato de texto - (crédito: Pixabay)

Candidatos que participaram do processo seletivo simplificado para a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) relataram instabilidade no sistema utilizado para a aplicação das provas on-line no domingo (8/3). O exame foi organizado pelo Cebraspe e realizado por meio do Sistema de Aplicação de Testes Eletrônicos da instituição.

De acordo com o edital, a prova objetiva para os cargos de nível superior teve início às 8h (horário de Brasília) e foi dividida em dois blocos de 40 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre eles. Já as avaliações para cargos de nível médio e técnico começaram às 10h e seguiram o mesmo formato.

O regulamento também previa que as partes da prova não concluídas dentro do tempo estipulado seriam automaticamente interrompidas pelo sistema, atribuindo nota zero às questões não respondidas.

Nas redes sociais, candidatos relataram dificuldades para acessar e permanecer conectados à plataforma durante a realização do exame. Em publicações na rede X (antigo Twitter), participantes afirmaram que o sistema saiu do ar repetidas vezes, impedindo a conclusão da prova. “Ainda consegui responder 17 questões, depois caiu e não voltou mais”, relatou um usuário. Outro candidato afirmou ter conseguido responder apenas três perguntas antes da queda da plataforma e cobrou a marcação de uma nova data para o exame.

Quem teve a brilhante ideia de fazer uma prova online do cebraspe? O site deles já é uma bosta, quem dirá eles aplicando prova online — Ana Calorina (@Ana2bgs) March 8, 2026

melhor fzr prova presencial da banca cebraspe a humilhação é menor q online viu... misericórdia — mari study ???? (@maristudyfoco) March 9, 2026

acordar cedo no domingo pra fazer um prova online e o sistema da cebraspe fora do ar. Consegui fazer 3 questões. Nova data já — Raivosinha da Choupana (@rafagarbo) February 22, 2026

Leia também: Candidato com nanismo é eliminado de concurso para delegado após TAF

Entre os candidatos afetados está João Gabriel, de 29 anos, que disputa uma vaga para o cargo de assistente de projetos na especialidade de arquitetura. Segundo ele, quando o sistema caía, o tempo de prova continuava correndo normalmente. "Quando você voltava [ao sistema], já estava na última página e não conseguia responder as questões anteriores", afirmou. De acordo com João Gabriel, ele perdeu 16 das 40 questões previstas por causa das falhas na plataforma.



O candidato também afirmou que, nesta terça-feira (10/3), o prazo para apresentação de recursos foi aberto com atraso de cerca de cinco horas. Além disso, segundo ele, o sistema permite apenas o envio de justificativas em formato de texto, sem possibilidade de anexar imagens ou vídeos que comprovem as falhas registradas durante a prova.

O processo seletivo simplificado visa à formação de cadastro de reserva para atuação no Programa Especial de Saúde do Rio Doce. As oportunidades são destinadas a cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 8,8 mil.

O Correio procurou o Cebraspe sobre as instabilidades relatadas pelos candidatos. No entanto, até a última atualização desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto.