Concurso TCE SP: edital publicado com 50 vagas e salário de R$ 20 mil

Correio Braziliense

Edital oferece 50 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) publicou o edital para um novo concurso público, oferecendo 50 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo.

Os aprovados atuarão no Departamento de Instrução Processual Especializada (Dipe), na sede do Tribunal, localizada na capital paulista. A remuneração inicial é de R$ 20.940,20 para uma jornada de 40 horas semanais, além de benefícios.

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As oportunidades são para profissionais com nível superior (bacharelado), distribuídas em diferentes áreas de formação. A banca organizadora do certame é a Vunesp.

Vagas por especialidade

A distribuição das vagas por área de formação e abrangem as áreas de engenharia (12); ciências contábeis (11); direito (10); ciências econômicas (10); tecnologia da informação (5) e ciências atuariais (2).

Inscrições e etapas

As inscrições devem ser realizadas no site da Vunesp entre 13 de julho e 11 de agosto. A taxa de participação foi fixada em R$ 115,00. O processo seletivo contará com prova objetiva, composta por 80 questões, e prova discursiva, com dois estudos de caso. Ambas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas está agendada para 11 de outubro, ocorrendo exclusivamente na cidade de São Paulo.