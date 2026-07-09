Salário no TCDF: veja remuneração inicial e benefícios do cargo

Correio Braziliense

Além do salário competitivo, os servidores do TCDF têm acesso a um pacote de benefícios que torna a carreira ainda mais vantajosa - (crédito: (crédito: Divulgação/TCDF))

O edital publicado em 9 de julho de 2026 para o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) movimentou o cenário dos concursos públicos. Com vagas para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo, a remuneração inicial se destaca como um dos principais atrativos, fixada em R$ 14.990,41.

Essa remuneração é composta pelo vencimento básico somado à Gratificação de Atividade de Controle Externo (GACE). A estrutura salarial do órgão permite uma progressão na carreira, com a possibilidade de aumentos significativos ao longo do tempo de serviço, podendo superar os R$ 26 mil no topo da carreira.

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Quais são os benefícios do cargo?

Além do salário competitivo, os servidores do TCDF têm acesso a um pacote de benefícios que torna a carreira ainda mais vantajosa. Esses auxílios são pagos mensalmente e não estão inclusos na remuneração bruta inicial, representando um acréscimo importante no rendimento final.

Os principais benefícios oferecidos pelo tribunal incluem:

Auxílio-alimentação: valor mensal de R$ 2.577,56 para cobrir despesas com refeições.

Auxílio-transporte: ajuda de custo para o deslocamento entre a residência e o local de trabalho.

Assistência pré-escolar: auxílio de R$ 1.357,49 destinado a servidores com filhos em idade pré-escolar.

Auxílio-natalidade: benefício concedido por ocasião do nascimento de filho.

Assistência à saúde: plano de saúde suplementar com participação do órgão.

Outra vantagem relevante é o Adicional de Qualificação (AQ), um incentivo para o desenvolvimento profissional contínuo. Servidores que possuem títulos de pós-graduação, mestrado ou doutorado podem receber um acréscimo percentual sobre o vencimento básico, o que eleva ainda mais a remuneração final.

O concurso exige nível superior em qualquer área de formação, o que amplia o leque de candidatos aptos a concorrer. A estabilidade do serviço público, somada à excelente remuneração e aos benefícios, posiciona o cargo de analista do TCDF como uma das oportunidades mais disputadas no funcionalismo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.