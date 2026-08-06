Estudando para concurso? Confira o curso gratuito de língua portuguesa do Senado

O Senado Federal abriu as inscrições para a segunda turma de cursos gratuitos de língua portuguesa e ortografia pela internet. As aulas são abertas ao público geral e ocorrem de forma online na plataforma Saberes, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). Os participantes que concluem as atividades recebem certificado. As capacitações são disponibilizadas sem tutoria, o que permite que cada pessoa estude no seu próprio ritmo. As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://saberes.senado.leg.br/
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O objetivo do curso Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico é abordar o contexto da unificação ortográfica. O conteúdo programático inclui as alterações nas regras de acentuação gráfica; mudanças no uso do hífen em compostos e prefixos e o fim do trema e inclusão oficial das letras K, W e Y. Com carga horária de 20 horas, a formação foca nas principais mudanças da língua portuguesa e também fornece certificado de conclusão. Confira os detalhes:
Anote
• Onde se inscrever: Plataforma Saberes https://saberes.senado.leg.br/
• Custo: totalmente gratuito
• Formato: ensino a distância (EaD) e sem tutoria
• Carga horária: 20 horas
• Público-alvo: estudantes, concurseiros e interessados na norma culta