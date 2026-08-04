Embraer abre 200 vagas de estágio com bolsa de R$ 2 mil

Correio Braziliense

A bolsa-auxílio é de R$ 2 mil para uma jornada presencial de 30 horas semanais. - (crédito: Reprodução do site leianoticias.com.br)

A Embraer está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. São oferecidas cerca de 200 vagas destinadas a estudantes do ensino superior. As oportunidades abrangem diferentes cursos e são para as cidades onde a empresa possui operações, como São José dos Campos e Taubaté.



As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto, através do site https://www.embraer.com/corporate-careers/pt. O programa de estágio tem início previsto para fevereiro de 2027 e a distribuição das vagas por unidade será definida durante o processo seletivo.

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Bolsa e benefícios

A bolsa-auxílio é de R$ 2 mil para uma jornada presencial de 30 horas semanais. Os estagiários também terão direito a benefícios como convênio médico e odontológico, seguro de vida e transporte fretado. Outras vantagens incluem refeição, recesso remunerado e um programa de desenvolvimento. A empresa também oferece assistência e bem-estar, além da possibilidade de efetivação ao final do contrato.

Candidatos que participaram de edições anteriores do processo seletivo e não foram aprovados podem se inscrever novamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.