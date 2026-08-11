Concurso em Cristalina (GO): salários de até R$ 5,1 mil na Educação

Correio Braziliense

As vagas estão distribuídas entre a zona urbana, zona rural, assentamentos, povoados e o Distrito de Campos Lindos. - (crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash)

A Secretaria Municipal de Educação de Cristalina (GO) abriu um concurso público com 1.136 oportunidades para a rede de ensino. Desse total, 307 vagas são para contratação imediata e 829 para a formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 5.165,78.



As inscrições seguem até 10 de setembro, sendo realizadas exclusivamente no site www.quadrix.org.br, responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição são de R$ 48 para nível fundamental, R$ 68 para médio e R$ 88 para superior. As vagas estão distribuídas entre a zona urbana, zona rural, assentamentos, povoados e o Distrito de Campos Lindos.

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Oportunidades do concurso

As chances abrangem todos os níveis de escolaridade. Para o ensino fundamental , os cargos disponíveis são de auxiliar de serviços gerais escolar e merendeiro escolar. Candidatos com nível médio podem concorrer às vagas de agente de apoio educacional, assistente de educação e profissional de apoio escolar.



Para o nível superior, as oportunidades são para assistente social escolar, fisioterapeuta escolar, fonoaudiólogo escolar, terapeuta ocupacional escolar e professor PII, nas áreas de pedagogia e educação física.



Etapas da seleção

A prova objetiva está marcada para o dia 18 de outubro de 2026, em Cristalina. Candidatos aos cargos de nível fundamental e superior farão o exame pela manhã, enquanto os de nível médio realizarão a prova à tarde.

Todos os inscritos passarão pela prova objetiva. Para os cargos de professor PII, o processo seletivo incluirá também uma prova discursiva e avaliação de títulos, conforme as regras do edital. A divulgação dos locais e horários de prova está prevista para 13 de outubro.



Anote:

Concurso em Cristalina (GO)