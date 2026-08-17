Novas vagas no Iges-DF: Salários de R$ 5 mil para enfermagem e finanças

Correio Braziliense

Inscrições para o processo seletivo de enfermeiro podem ser realizadas até 19 de agosto - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) publicou um novo edital para processo seletivo. A oportunidade é para formar cadastro de reserva na área de enfermagem, com salário de R$ 4.894,57. Interessados têm até o dia 19/8 para realizar a inscrição, que é gratuita. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet pelo site https://processoseletivo.igesdf.org.br/vagas.

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A seleção visa a formação de um cadastro de reserva. Isso significa que os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do Iges-DF durante a validade do processo seletivo.

Requisitos

Para concorrer, é necessário ter graduação em Enfermagem, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), pós-graduação em Controle de Infecção Hospitalar e experiência mínima de seis meses na área. A remuneração para a carga horária de 36 horas semanais é de R$ 4.894,57. Além do salário, os profissionais contratados terão acesso a um pacote de vantagens que inclui auxílio-transporte, abono semestral e folga remunerada no dia do aniversário.

O Iges-DF também oferece um Clube de Benefícios, que garante descontos em estabelecimentos parceiros. O fornecimento de alimentação no local de trabalho varia conforme a unidade de atuação e o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) vigente.

Processo Seletivo

A seleção será realizada em etapas, que incluem comprovação de requisitos e análise curricular, conforme detalhado no edital oficial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.