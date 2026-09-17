Sefaz-AL abre inscrições nesta quinta-feira (17/9) com 100 vagas e salário de R$ 25,2 mil

JP João Pedro de Lara Resende

A remuneração inicial é de R$ 25.270,68, para jornada de 40 horas semanais. No topo da carreira, o servidor pode chegar a R$ 32 mil -

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) abriu as inscrições para concurso público nesta quinta-feira (17/9). São 100 vagas para o cargo de auditor fiscal da administração tributária estadual, sendo 40 imediatas e 60 para cadastro reserva. O certame é organizado pelo Cebraspe. A remuneração inicial é de R$ 25.270,68, para jornada de 40 horas semanais. No topo da carreira, o servidor pode chegar a R$ 32 mil.

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação. Isso significa que o candidato não precisa ter formado em direito, contabilidade ou administração — qualquer diploma de graduação reconhecido pelo MEC é suficiente. A taxa de inscrição é de R$ 300, com prazo para pagamento até 23 de outubro. A isenção pode ser pedida entre 17 e 24 de setembro, nos primeiros dias de abertura das inscrições.

Das 40 vagas imediatas, 30 são de ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e oito para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. O cadastro de reserva segue a mesma proporção, com 45 vagas para ampla concorrência, 3 para PcD e 12 para os demais grupos.

A prova objetiva está marcada para 20 de dezembro de 2026, com gabarito preliminar previsto para 22 de dezembro. A prova discursiva ocorrerá em 10 de janeiro de 2027. As inscrições são feitas no portal do Cebraspe.

Anote

Inscrições: 17 de setembro a 21 de outubro de 2026 (das 10h às 18h);

17 de setembro a 21 de outubro de 2026 (das 10h às 18h); Isenção da taxa: 17 a 24 de setembro de 2026;

17 a 24 de setembro de 2026; Taxa: R$ 300 | pagamento até 23 de outubro;

R$ 300 | pagamento até 23 de outubro; Prova objetiva: 20 de dezembro de 2026;

20 de dezembro de 2026; Gabarito preliminar: 22 de dezembro de 2026;

22 de dezembro de 2026; Prova discursiva: 10 de janeiro de 2027;

10 de janeiro de 2027; Inscrições: cebraspe.org.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá