Letícia Passos

Os contratados atuarão em 27 municípios e 17 estados, com possibilidade de trabalho direto em terras indígenas - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) abriu um processo seletivo para contratar mais de 800 profissionais temporários em 17 estados do país. Há oportunidades para candidatos com formação de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 2.806,68 a R$ 7.647,20. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até às 22h de 25 de setembro.



A maior parte das vagas é destinada a Agente Temporário de Proteção Territorial. São 660 postos para a função, que exige ensino médio e oferece remuneração de R$ 2.806,68. Para quem possui nível superior, outras 147 oportunidades estão disponíveis para Especialista Temporário de Proteção Territorial, com salário de R$ 7.647,20.

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Os profissionais contratados terão jornada de 40 horas semanais e poderão receber auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte, quando esses benefícios forem aplicáveis.

Ao todo, são ofertadas 807 oportunidades distribuídas por 27 municípios, incluindo localidades no Pará, e outros 16 estados. A depender da lotação e das atribuições estabelecidas no edital, os selecionados poderão trabalhar tanto em unidades da Funai quanto diretamente em terras indígenas.

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As atividades estão relacionadas principalmente à proteção territorial. Entre as atribuições previstas estão ações de fiscalização, prevenção e combate a incêndios e participação em operações de desintrusão.

Inscrições e seleção

Todo o processo seletivo será realizado de forma on-line. Para participar, os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia, responsável pelo processo.

A seleção será dividida em duas etapas. Na primeira, haverá análise curricular, na qual serão consideradas a qualificação e a experiência profissional dos candidatos. Aqueles que avançarem participarão de uma entrevista por competências, também realizada em ambiente virtual.