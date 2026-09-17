PM de Alagoas abre 1.060 vagas para soldado e cadete com banca Cebraspe

JP João Pedro de Lara Resende

A carreira militar estadual oferece estabilidade, progressão por patentes e benefícios como plano de saúde e aposentadoria - (crédito: Reprodução)

A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) está com inscrições abertas para concurso público que oferece 1.060 vagas, sendo 1.000 para o cargo de soldado e 60 para o cargo de cadete. O certame é organizado pelo Cebraspe, e as inscrições ficam abertas até 16 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 150. O cronograma foi retificado recentemente, e a prova objetiva está prevista para 17 de janeiro de 2027.

O cargo de soldado é o ponto de entrada da carreira policial para candidatos com ensino médio completo. O cadete, por sua vez, é destinado a candidatos com ensino superior, e representa o ingresso na carreira de oficial — o caminho para cargos de liderança dentro da corporação, como tenente, capitão e patentes mais altas. A divisão das vagas por cargo, os requisitos completos de aptidão física e saúde, e as demais etapas da seleção estão detalhadas no edital, disponível no portal do Cebraspe.

A carreira militar estadual oferece estabilidade, progressão por patentes e benefícios como plano de saúde e aposentadoria. O ingresso na PM exige, além da aprovação no concurso, aprovação em testes de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e exame médico. Todas essas etapas são eliminatórias.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe. O processo seletivo tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Anote

Vagas: 1.000 (Soldado) + 60 (Cadete) = 1.060 total;

1.000 (Soldado) + 60 (Cadete) = 1.060 total; Inscrições: 14 de setembro a 16 de outubro de 2026 | cebraspe.org.br

14 de setembro a 16 de outubro de 2026 | cebraspe.org.br Taxa: R$ 150;

R$ 150; Prova: 17 de janeiro de 2027;

17 de janeiro de 2027; Banca: Cebraspe;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá