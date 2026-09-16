MEC atualiza catálogo de cursos técnicos após receber 2.312 contribuições

Correio Braziliense

O CNCT é o documento oficial que organiza e regulamenta todos os cursos técnicos de nível médio que podem ser oferecidos no Brasil - (crédito: freepik - jcomp)

O Ministério da Educação (MEC) encerrou a consulta pública para atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) com mais de 2.312 contribuições recebidas. A próxima etapa é a análise técnica das propostas, seguida da consolidação e validação das propostas antes do envio ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para aprovação.

O CNCT é o documento oficial que organiza e regulamenta todos os cursos técnicos de nível médio que podem ser oferecidos no Brasil. Ele define, para cada curso reconhecido, o perfil profissional do egresso, a carga horária mínima, os requisitos de infraestrutura e as práticas profissionais exigidas. Sem constar do catálogo, uma instituição — seja um instituto federal, uma escola técnica estadual, o Senai ou o Senac — não pode oferecer oficialmente aquela formação.

Leia também: Avaliações do ensino médio não medem o avanço de quem está atrás

O catálogo é organizado em eixos tecnológicos, que agrupam cursos com base na área de atuação profissional. A revisão pode resultar na inclusão de novos cursos (especialmente em áreas emergentes como tecnologia e sustentabilidade), na atualização de nomenclaturas e cargas horárias, e na exclusão de cursos obsoletos. As contribuições recebidas na consulta pública podem ter sugerido a criação, a modificação ou a supressão de cursos.

Para estudantes e profissionais que planejam seguir a educação técnica, a atualização do CNCT sinaliza uma modernização da oferta formal. Quem está matriculado em um curso técnico reconhecido pelo catálogo atual tem o direito garantido de concluí-lo com o certificado válido, independentemente de futuras alterações. As mudanças do novo catálogo valem apenas para novos cursos a serem autorizados após a publicação do novo catálogo.

Anote