Concurso Sedes-DF: Quadrix divulga resultado preliminar e gabarito definitivo das provas

Correio Braziliense

As provas foram aplicadas no dia 6 de setembro de 2026 e mobilizaram milhares de inscritos. O edital reúne um total de 4.788 oportunidades, sendo 1.197 vagas de preenchimento imediato e 3.591 para a formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF) e o Instituto Quadrix publicaram, nesta terça-feira (13/10), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da pasta. Os participantes também já podem consultar o gabarito definitivo da avaliação e as justificativas oficiais para as alterações ou anulações de questões elaboradas pela banca.

As provas foram aplicadas em 6 de setembro de 2026 e mobilizaram milhares de inscritos. O edital reúne um total de 4.788 oportunidades, sendo 1.197 vagas de preenchimento imediato e 3.591 para a formação de cadastro reserva. As chances abrangem cargos de nível médio — como agente social, cuidador social e técnico administrativo — e nível superior, incluindo vagas para serviço Social, psicologia, direito, administração, comunicação social, entre outras especialidades. As remunerações iniciais chegam a R$ 6.693,38.

Próximos passos e recursos

De acordo com o cronograma atualizado, os candidatos que desejarem contestar a nota têm entre 14 e 20 de outubro para interpor recursos contra o resultado preliminar. O processo deve ser feito exclusivamente pela página de acompanhamento do sistema eletrônico da organizadora.

O resultado definitivo da etapa objetiva, que trará também a relação dos candidatos aprovados para terem a prova discursiva corrigida, está previsto para o dia 30 de outubro.