Inscrições para residência médica da USP são prorrogadas até quarta (28)

As inscrições do processo seletivo para os programas de residência médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com ingresso em 2027, foram prorrogadas até quarta-feira (28), informou a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que organiza a seleção. Pelo edital original, o prazo terminava às 12h de segunda-feira (26). As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Fuvest, e a taxa é de R$ 620 para quem não obteve isenção ou redução.
Podem se inscrever médicos graduados em curso de medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registrados no Conselho Regional de Medicina, ou que tenham revalidado o diploma estrangeiro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estudantes matriculados no último período de medicina também podem participar, desde que colem grau antes do início dos programas, em 1º de março de 2027.
A 1ª fase é uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, marcada para 6 de dezembro (domingo), a partir das 13h. A prova tem questões de múltipla escolha, com quatro alternativas e apenas uma correta. A 2ª fase é a avaliação curricular, feita por análise documental, com base nos critérios do edital. O local de prova será divulgado na Área do Candidato, no site da Fuvest, até 20 de novembro.
O edital COREME/FM nº 02/2026, publicado em 18 de setembro, prevê mais de 800 vagas em programas de acesso direto, com pré-requisito, áreas de atuação e anos adicionais. Cada candidato pode escolher apenas um programa.
Após preencher o formulário, o candidato deve gerar o boleto e pagá-lo. De acordo com o edital, a inscrição só é efetivada após a compensação bancária, e pagamentos feitos depois das 16h podem não ser compensados no mesmo dia. O comunicado da Fuvest não informa o novo vencimento do boleto, que deve ser conferido na Área do Candidato.
Anote
- Processo seletivo: residência médica FMUSP 2027 (edital COREME/FM nº 02/2026);
- Inscrições: até quarta-feira (28/10), exclusivamente pelo site da Fuvest: https://app.fuvest.br/;
- Horário limite: o prazo original encerrava às 12h de 26/10; o comunicado da Fuvest não informa se o horário foi mantido;
- Taxa: R$ 620 (para quem não obteve isenção ou redução);
- 1ª fase: prova objetiva em 6/12 (domingo), a partir das 13h;
- 2ª fase: avaliação curricular, por análise documental;
- Local de prova: Área do Candidato, no site da Fuvest, até 20/11;
- Pagamento: boleto bancário; a inscrição só vale após a compensação;