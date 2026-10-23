Complexo Tecnológico do Sabin é certificado biossegurança e eficiência

Correio Braziliense

Na matriz da companhia em Brasília - (crédito: Divulgação )

Por Gabriela Santos*

O Sabin recebe importante certificação internacional que reconhece a eficiência e as práticas ecologicamente responsáveis do NTO 4.0. O Núcleo Técnico Operacional é o coração tecnológico da empresa, um moderno complexo de 12 mil metros quadrados localizado na matriz da companhia, em Brasília. A conquista coroa o primeiro ano de operação dessa nova plataforma tecnológica, que foi desenvolvida em um modelo de cocriação com a Roche Diagnóstica. Para a concessão do selo uma rigorosa auditoria internacional o My Green Lab avaliou o centro operacional com base em 14 categorias fundamentais e classificou o Sabin com o mais alto reconhecimento na categoria "Green" com validade de dois anos.

O processo mediu indicadores críticos como a eficiência no consumo de energia e água, as estratégias de redução e destinação de resíduos, e o engajamento das equipes na cultura sustentável. O grande diferencial dessa conquista é que o Sabin foi avaliado por uma trilha desenhada exclusivamente para o setor de diagnóstico clínico, que leva em conta o alto grau de automação, o fluxo contínuo de amostras biológicas e os rígidos requisitos de biossegurança, diferenciando-se dos laboratórios de pesquisa tradicionais.

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Os resultados dessa modernização uniram ganho operacional e respeito ao meio ambiente, elevando a capacidade produtiva da empresa em cerca de 26%. Simultaneamente, a inovação permitiu reduzir em 19% o número de tubos por teste e ampliar em 22% a quantidade de exames por coleta, gerando benefícios diretos para os pacientes e para a natureza. Segundo a presidente-executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, a tecnologia apoia a produtividade e a segurança, ao mesmo tempo em que prepara a organização para um futuro com maior demanda por exames e por sustentabilidade. Esse marco consolida a trajetória da empresa, que em 2007 foi pioneira na América Latina ao assinar o Pacto Global da ONU, mantendo suas operações há 19 anos em estrito alinhamento aos Objetivos de desenvolvimento sustentável

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*