CAU-SC abre concurso público com salários de até R$ 12,3 mil

Correio Braziliense

Concurso CAU-SC - (crédito: Divulgação/JCconcursos)

*Por Arthur Dias

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU-SC) publicou, na última segunda-feira (9/11), o edital do seu novo concurso público, organizado pelo Instituto Quadrix. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para seis cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 4.111,01 a R$ 12.383,88, além de benefícios. As oportunidades são para atuação em Florianópolis (SC) e os interessados têm até 9 de dezembro para realizar a inscrição pelo endereço eletrônico do Instituto Quadrix. A taxa é de R$ 64 para nível médio e R$ 66 de nível superior, com pagamento até 10 de dezembro. Já o pedido de isenção pode ser apresentado até 11 de novembro, mediante envio da documentação exigida. As avaliações estão previstas para o dia 24 de janeiro de 2027.

Para participantes de nível médio o concurso contempla os cargos de assistente administrativo, com salário de R$ 4.111,01, e técnico em secretariado, com remuneração de R$ 5.207,71. Já para nível superior, as oportunidade são para advogado (R$ 10.586,22), analista administrativo e fiinanceiro (R$ 7.474,37), analista de compras, contratos e licitações (R$ 10.586,22) e arquiteto e urbanista (R$ 12.383,88). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Além do salário mensal , o certame oferece um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação de R$ 1.409,04 mensais, plano de assistência médico-hospitalar, vale-transporte ou vale-combustível e reembolso-creche, conforme as condições previstas no edital, entre os diferenciais também estão licença-maternidade de 180 dias, licença-paternidade de até 20 dias, folga de aniversário, possibilidade de progressão salarial e flexibilização do horário de trabalho, observadas as normas internas.

O processo de seleção será composto por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. As avaliações estão previstas para 24 de janeiro de 2027, no turno da tarde, em Florianópolis (SC). Os locais e horários de aplicação serão divulgados em 19 de janeiro. As convocações ocorrerão conforme a necessidade do CAU-SC, a disponibilidade de vagas e a ordem de classificação dos candidatos aprovados. O concurso também contempla modalidades de concorrência reservadas a pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme os critérios e procedimentos estabelecidos no edital.





Anote:

Órgão: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU-SC)

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Oportunidades: Cadastro de reserva para seis cargos de níveis médio e superior

Salários: De R$ 4.111,01 a R$ 12.383,88, mais benefícios

Inscrições: 9 de novembro a 9 de dezembro de 2026

Taxas: R$ 64 (nível médio) e R$ 66 (nível superior)

Solicitação de isenção: 10 e 11 de novembro de 2026

Data prevista das provas: 24 de janeiro de 2027

Local de provas: Florianópolis (SC)

Site oficial: https://quadrix.org.br/informacoes/3078/

*Estágiaro sob a supervisão de Ana Sá













