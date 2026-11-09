UDF abre inscrições para contratação de professsores

Correio Braziliense

Vagas para mestres e doutores - (crédito: Magnific)

Por Gabriela Santos

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) abriu inscrições para o Programa Nacional de Seleção de Mestres e Doutores, iniciativa voltada à contratação de docentes para atuação no ensino superior. As inscrições permanecem abertas até 15 de novembro e devem ser realizadas por meio da plataforma Gupy.

O processo seletivo será composto por análise do currículo Lattes e banca didática para os candidatos aprovados na primeira etapa. Os interessados devem consultar o edital para verificar os requisitos, áreas de atuação, critérios de seleção e demais informações sobre o processo. O programa busca profissionais com titulação de mestre ou doutor, obtida em cursos de pós-graduação recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

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Nesta edição, a seleção contempla oportunidades para docentes em diferentes áreas do conhecimento, incluindo biomedicina, ciência da computação, direito, enfermagem, engenharia mecânica, farmácia, fonoaudiologia, gastronomia, letras, nutrição, odontologia, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*