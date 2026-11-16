Correio Braziliense

Processo seletivo Associação das Pioneiras Sociais (APS) - (crédito: Divulgação/Rede Sarah )

*Por Arthur Dias

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), responsável pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, abriu dois processos seletivos para os cargos de analista de tecnologia da informação e estatístico. Ao todo são 13 vagas imediatas mais cadastro reserva, as oportunidades contemplam as cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA)e Fortaleza (CE). Os cargos contam com salário inicial de até R$ 14.972,56, além de benefícios. As inscrições estão abertas até 17 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Rede Sarah, mediante a pagamento de taxa no valor de R$ 120 para ambos os processos.

O Edital nº 13/2026 se diz respeito aos cargos de analista de tecnologia da informação com 11 vagas em aberto para atuação em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA) com salário inicial no valor de R$ 14.972,56. Já para as oportunidades de estatístico, são duas vagas asseguradas no edital nº 14/2026 nas cidades de Brasília (DF) e Fortaleza (CE) com salário inicial de R$ 14.700,93. Ambos os processos contam com jornada semanal de 40 horas no regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e bolsa de benefícios.

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Além do salário, as oportunidades contemplam diversos benefícios, como reembolso saúde com valor variante de R$ 328,06 a R$ 2.437,25, reembolso escola de R$ 864,11, reembolso+saúde no valor de R$ 110 e cartões multibenefício e de alimentação. O instituto também abre possibilidade de plano de carreira com progressão salarial por mérito e tempo de serviço.

O processo de seleção abrange três etapas com as provas objetiva e discursiva de caráter classificatório e eliminatório e o treinamento. O período de treinamento terá duração de seis meses e também tem caráter eliminatório, durante esse período os participantes receberão bolsa mensal, sendo R$ 7.843,38 para analistas de TI e R$ 7.701,08 para estatísticos.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá