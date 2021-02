Entidades estudantis rebatem Nego Di do BBB, que chamou estudantes de vagabundos

JC João Carlos Magalhães*

O participante do BBB Lucas Penteado foi líder estudantil em movimento contra o fechamento de escolas - (crédito: João Cotta/Globo)

Na noite de terça-feira (2/2), um desentendimento entre o cantor e ator Lucas Penteado e o comediante Nego Di, ambos participantes do reality show Big Brother Brasil, causou polêmica dentro da comunidade estudantil.

Entre palavrões, Lucas Penteado disse: "Você que decide a revolução que cada um faz, né?”. O comediante retrucou: "Que revolução você faz defendendo vagabundo?”. A fala de Nego Di foi interpretada como desrespeitosa, uma vez que Lucas Penteado foi um dos líderes do movimento que ocupou escolas secundaristas em todo o Brasil reivindicando que as instituições não fossem fechadas, em 2015 e em 2016.











Na época, Lucas Penteado estudou na Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo, e a ocupação liderada por ele ficou dois meses dentro do colégio. “A luta contra a reorganização estudantil fez com que eu ficasse dois meses sem voltar para casa”, disse em entrevista à Agência Brasil, em 2016.

Os estudantes buscavam evitar o fechamento de 93 escolas em São Paulo e outras no Rio de Janeiro e em Goiás. O governo voltou atrás e reviu a política instaurada após as manifestações.

O perfil oficial de Lucas Penteado se manifestou após a discussão lembrando os movimentos de que o cantor fez parte. Confira:





Lucas estudou na EE Caetano de Campos.Quando tentaram fechar as escolas, se organizou, foi da @ubesoficial e ocupou escola. Quando tentaram roubar merenda das crianças ele estava lá. #OcuparEResistir foi luta histórica. Nego Di: ñ tem nada de vagabundo em quem defende a educação! pic.twitter.com/wP1yBJmnYx — Lucas Koka Penteado ???? (@koka_lucas) February 3, 2021

Após a discussão no reality, a União Nacional dos Estudantes (UNE) se manifestou nas redes sociais. A entidade afirmou que chamar estudantes de “vagabundos” não é retórica nova. “A narrativa de chamar os estudantes e militantes de 'vagabundos' não é de hoje. Porém, somos maiores, somos milhões e mais fortes.”

“Em 2015, Lucas Penteado esteve presente e foi uma das lideranças das escolas secundaristas que foram ocupadas no Brasil inteiro e sabe o que esses estudantes queriam? Apenas que a escola não fechasse. Eram estudantes lutando pelo direito de estudar”, postou a UNE. A entidade também pediu respeito pela história de luta estudantil.

A narrativa de chamar os estudantes e militantes de "vagabundos" não é de hoje. Porém, somos maiores, somos milhões e mais fortes. Só no ano passado conseguimos a aprovação de um FUNDEB permanente, adiamento do ENEM, fizemos campanha de solidariedade, doamos apostilas de estudos+ pic.twitter.com/zuPnsdlfiD — União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) February 3, 2021





Iago Montalvão, presidente da UNE, defendeu a militância de Lucas Penteado e reprovou a atitude de Nego Di.

Um maluco como Nego Di que fala em rede nacional pro Lucas, que foi um militante secundarista, da @ubesoficial inclusive, que a revolução dele é defender vagabundo vagabundo, tem que ser rejeitado por MUITO, pro Brasil ver que quem fala esses absurdos tá muito errado! — Iago Montalvão ???????? (@iago_montalvao) February 3, 2021



Rozana Barroso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), também se manifestou sobre o assunto pelo Twitter e esclareceu que a suposta "vagabundagem" do movimento estudantil defende pautas como a distribuição de marmita e apostilas de estudo, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), além de chips com internet para estudantes durante a pandemia.

A Ubes explica que o propósito da luta dos estudantes é defender escolas e os direitos dos estudantes. "Não é coisa de 'vagabundo'! É coisa de quem acredita no poder da educação pública para transformar o Brasil em um lugar melhor para o nosso povo. Se isso é vagabundagem, seguiremos de punhos erguidos!”, informou a Ubes.

A publicação também lembrou do tamanho da comunidade estudantil. “Esses ‘vagabundos’ são os mais de 40 milhões de estudantes secundaristas brasileiros, porque são eles que essa luta citada por Nego Di representa, são eles que a Ubes representa.”

Nossa vagabundagem é assim ó. Distribuição de marmita e apostilas de estudo. ENEM, FUNDEB e chips com internet também foram frutos da nossa batalha. Enquanto isso Nego Di tenta humilhar o Lucas falando de nós. Respeita o presente e o futuro desse país. Respeita os estudantes! pic.twitter.com/uAQ8EeLkCx — Rozana Barroso (@RozanaBarroso) February 3, 2021









Leci Brandão, deputada estadual por São Paulo, respondeu às ofensas de Nego Di. “Eu também defendo os estudantes. Estudantes não são vagabundos”, escreveu.





Eu quero dizer aqui que:



?EU TAMBÉM DEFENDO OS ESTUDANTES

?ESTUDANTES NÃO SÃO VAGABUNDOS

?QUEM ESTÁ NA LUTA POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA TEM ALMA REVOLUCIONÁRIA+ — Leci Brandão (@lecibrandao) February 3, 2021







O influenciador Felipe Neto avaliou a fala do comediante no Twitter como "nefasta":





“Que revolução que tu fez? Defendendo vagabundo”



Essa fala do Nego Di pro Lucas foi, pra mim, a PIOR e mais nefasta fala desse BBB.



Ela tá carregada de tudo de mais vil q alguém poderia inserir numa única frase.



Triste. Muito, muito triste. — Felipe Neto (@felipeneto) February 3, 2021







Quem também se manifestou foi Tati Nefertari, da organização Ujima Povo Preto. Ela usou fotos para lembrar a luta de Lucas Penteado.





Os vagabundos que o Lucas defende segundo Nego Di.



Estudantes secundaristas em luta pela educação. pic.twitter.com/GC0GxJHy1z — Tati Nefertari (@TatiNefertari) February 3, 2021







