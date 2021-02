BBB21: Lucas discute com Lumena e Nego Di no pós-paredão

CB Correio Braziliense

Lucas, Lumena e Karol Conká em discussão no BBB21 - (crédito: Gshow/Reprodução)

O momento pós-paredão costuma ser marcado por momentos de discussão no Big brother Brasil. Nesta edição, que começou com várias brigas, não seria diferente. Além de Juliette desencadear uma DR, Lucas Penteado voltou a se desentender com Nego Di e com Lumena.

A conversa entre Nego Di e Lucas aconteceu na cozinha. Lucas puxou assunto para tentar se desculpar. Mas o humorista não quis papo e partiu para o ataque. "Tu quer jogar a culpa dos teus problemas nos outros. Tu é irresponsável", disparou.

Lucas não gostou do que ouviu e respondeu que não tem nada a provar para Nego Di, como quem dissesse que é o público e não Nego Di que o mantém no BBB21.

Sinal de que está certo

Impulsionado pela eliminação de Kerline, interpretada por ele como um sinal de que ele não está tão errado assim, Lucas foi tentar a paz com Lumena. Mas também não deu certo. A psicóloga havia procurado o ator para falar sobre ele, mas ele queria falar sobre essa leitura do jogo.

Ele pediu desculpas e disse que não deu a devida atenção a ela, quando ela tentou conversar com ele. "Eu estou esperando, as mulheres negras estão esperando ser ouvidas há centenas de anos. Eu estou esperando ser ouvida por você desde o início do programa. Quando você quiser me ouvir, a gente troca aquela ideia", disse Lumena, ao lado de Karol Conká.

"Eu chego me doando para você e você pisa na minha cabeça. Eu tenho limites e tenho que me defender. E, para me defender, eu saio porque tenho também que me preservar", continou Lumena. Karol a interrompeu para explicar que Lumena não pode se expor como ela (Karol) fez.

"Hoje o dia está acabando. Amanhã é um dia novo. Novos ciclos. Eu sou dos novos ciclos", tenta encerrar a psicóloga. Mas Lucas não deixa a conversa morrer e tenta falar de Kerline outra vez. Sem paciência, Lumena sai do quarto e deixa o ator falando sozinho: "Você fez curso de ator. Eu estou aqui de verdade."