Clara Rosa lança três livros para o público infantil

E EuEstudante

(crédito: Arquivo pessoal)

Clara Rosa é escritora, atriz e professora e lançará três livros para o público infantil, neste sábado (27), a partir das 15h30, na loja Abracabrinque. O endereço do local é CLS 106 Bloco D Loja 1-B, Asa Sul.



No dia do lançamento terá contação de histórias com a palhaça Maizena no espaço externo, respeitando os protocolos de segurança. "Os livros são para crianças de primeira a quarta série. Acho que que são livros que falam sobre o meio ambiente, sustentabilidade, economia solidária, preservação da natureza. São lindos e divertidos", afirma a autora que traz destaque para as ilustrações coloridas.

As histórias têm como característica temas como solidariedade, amizade, sustentabilidade e preservação da natureza e economia solidária. De forma lúdica os animais são os personagens principais, e são porta de entrada para conversar sobre economia, poluição, consumo consciente e a importância de entender e valorizar o outro.

Os três livros que serão lançados são Quem é normal?, Nas ondas do mar e A história da Abelha - economia solidária para crianças. Quem é normal? é a história do Leão Melik que sai com os seus amigos para descobrir o que é ser normal. Nesta viagem pela floresta, encontram vários animais e descobrem atitudes interessantes sobre eles, o conteúdo também aborda democracia e amizade.

Nas ondas do mar é uma aventura pelo azul do oceano que relata a história de diversos animais marítimos e suas dificuldades para sobreviver por causa do lixo jogado no ambiente. A história da Abelha, economia solidária relata o problema que a abelha enfrenta, e leva de forma singela e profunda a conhecer o conceito de economia solidária.