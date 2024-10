CB Correio Braziliense

Festival de Cinema Acessível Kids volta a Brasília para exibição de Meu Malvado Favorito 2 e oficina para educadores - (crédito: Divulgação)

O Festival de Cinema Acessível Kids — a serviço da inclusão educacional, voltado a crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva ou com deficiência intelectual ou cognitiva e população de baixa renda, estará pela terceira vez em Brasília nesta terça (8/10) e quarta (9/10). O projeto, que reúne oficinas para educadores inclusivos e sessões de filmes para as crianças, com as tecnologias de acessibilidade (audiodescrição, LIBRAS e legendas descritivas), tem apoio da Unesco e foi selecionado para a 38ª edição do "Criança Esperança".

O festival, criado em 2022, como ampliação do Festival de Cinema Acessível, para adultos, de 2015, aproxima as crianças da sétima arte e mostra como educação, cultura, tecnologia, lazer e solidariedade podem ser agentes de transformação e inclusão social.

A Oficina para Educadores ocorre na terça (8/10), das 9h às 16h, na Av. N2, Bloco 2 do Senado Federal, na Zona Cívico-Administrativa. Na quarta (9/10), às 10h, será exibido o filme Meu Malvado Favorito 2, com entrada gratuita, no Cine Brasília, na Asa Sul EQS 106/107. Para o público esclarecer dúvidas sobre ingressos ou obter outras informações, o e-mail é maiscrianca@maiscriaca.org.br, e o número do WhatsApp da Mais Criança é 51-995945558.

Segundo o idealizador e diretor do Festival de Cinema Acessível Kids, Sidnei Schames, a audiodescrição permite ao público com deficiência visual ter acesso aos filmes por meio da descrição dos elementos visuais da obra. Pesquisas demonstram que esse recurso beneficia, ainda, espectadores com autismo, Síndrome de Down, deficiência intelectual e déficit de atenção. Já a janela de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para quem não ouve, e as legendas descritivas, para quem não sabe Libras, garantem acessibilidade. “O Festival Kids é muito mais do que a exibição de filmes acessíveis. Trata-se de uma oportunidade, a partir de uma recepção acolhedora, de troca e aprendizado”, afirma.

Até hoje, em suas versões adulto e infantil, o Festival de Cinema Acessível foi assistido por cerca de 23.408 pessoas, em 40 cidades (São Paulo, Natal, Niterói, Florianópolis e Brasília, além de 33 no Rio Grande do Sul e duas em Santa Catarina), com um total de 124 exibições. Depois de Brasília, o festival segue para outras capitais.