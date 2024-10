Rogério Flausino fala sobre filha morar no exterior e desabafa

Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, marcou presença em São José dos Campos, no último final de semana, onde se apresentou na Arena Farma Conde com a banda. O cantor abriu o coração e falou sobre os desafios na carreira e na criação da filha.

Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, Rogério falou sobre a trajetória como cantor: "Não foi fácil, extremamente fácil (citando parte da música ‘Fácil’), são os mesmos integrantes, a gente está junto nesse sonho de ter uma banda, coisa que [quando] começou a gente era moleque, hoje é todo mundo pai de família e tal, construímos um negócio bacana pra caramba".

Além disso, ele acrescentou: "Então, você tem que cuidar disso com muito carinho, com muita atenção, com muita disposição, eu acho que a maturidade, eu estou com 52 anos agora, você consegue olhar para isso e enxergar tudo de uma outra maneira, diferente de quando você era mais jovem".

Apesar de ter ido representando a banda no festival, o cantor afirmou: "Não, não vou não [seguir carreira solo], eu fui representando a banda. Quando a gente recebeu o convite, a gente já tinha compromissos, o Marco não podia, eu falei: ‘eu vou e represento a banda’. Foi muito bacana, achei que foi muito bonito, acho que marcou o ano".

Por fim, Rogério falou sobre a mudança da filha de 17 anos para a Inglaterra: "Foi mais difícil do que eu imaginava. A Nina é nossa filhinha e ela está estudando em Londres e ela sonhou com isso há muito tempo e a gente está tendo essa oportunidade de proporcionar. Fomos lá deixar na escola e tal, e aí foi punk, na hora de ir embora foi um aperto danado, as primeiras duas semanas, aquele vazio, mas aí depois você vê que ela está bem, que ela está curtindo".