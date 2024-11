Exposição fotográfica gratuita reúne trabalhos feitos por PcD

FN Fabio Nakashima*

Exposição em Brasília reúne trabalhos feitos por pessoas com deficiência - (crédito: Divulgação/Juju Peres)

O encerramento do Vivências Inclusivas 2024, projeto marcado pela abertura da exposição fotográfica Nada Sobre Nós, Sem Nós!, traz ao público um olhar único e inspirador sobre a natureza, capturada por pessoas com deficiência (PcD). A mostra ficará em cartaz no Espaço Renato Russo, na Asa Sul, entre os dias 5 e 30 de novembro, exibindo cerca de 80 fotografias produzidas por alunos do Instituto Nossa Senhora do Brasil (INOSEB), da APAE Sobradinho e da Associação dos Surdos do Gama. A iniciativa, que busca a inclusão social por meio da arte, é realizada com patrocínio da Lei Paulo Gustavo.



Sob a orientação dos fotógrafos e educadores Isabella Gurgel e Eraldo Peres, os participantes do projeto fotografaram a beleza e a delicadeza da natureza, tema da exposição, no Parque Olhos D’Água, na Asa Norte. Durante as atividades, eles aprenderam conceitos técnicos como fotometria e composição, além de explorar o lado expressivo da fotografia. “O que esses alunos conseguiram fazer é incrível. Eles capturaram a essência e o espírito vibrante da natureza no Parque Olhos D'Água, revelando uma sensibilidade estética impressionante”, elogia Isabella Gurgel, destacando a qualidade das obras expostas.

















“Queremos romper barreiras culturais e criar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para pessoas com deficiência, como eu, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho”. Criada em um ambiente familiar de fotógrafos, Juju reforça que o projeto não é apenas uma capacitação técnica, mas uma ponte para a inserção de PcD na sociedade e no mercado.

A exposição ficará aberta à visitação no Espaço Renato Russo, na Asa Sul, de 5 a 30 de novembro (foto: Divulgação/Vivências Inclusivas)

