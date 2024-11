Movimento a favor do serviço público realiza evento no Senado Federal

IS Isabela Stanga

Estarão presentes no evento diretores de entidades representativas do serviço público que integram a iniciativa, bem como parlamentares e especialistas em comunicação e estratégia política - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O MovE - Movimento Eficiência, iniciativa que reúne mais de 100 entidades brasileiras e atua pela valorização dos serviços públicos, realizará um evento no Senado Federal na próxima terça-feira (5/11). O encontro busca apresentar o movimento ao mundo político, visto que o MovE foi criado em São Paulo em setembro desse ano.

Estarão presentes no evento diretores de entidades representativas do serviço público que integram a iniciativa, bem como parlamentares e especialistas em comunicação e estratégia política.

"O evento de lançamento do MovE mobilizou parlamentares, Ministro de Estado e centenas de lideranças do serviço público. Precisamos agora expandir e organizar as ações do Movimento", explica Rodrigo Spada, presidente da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp), que integram o MoVE.

Movimento Eficiência

A coalizão é composta por unidades representativas de diversas carreiras do serviço público. O objetivo da iniciativa é empoderar o servidor, visto que normalmente ele não é bem visto na sociedade. "Queremos desmistificar o serviço público, que é visto como ineficiente. [...] Não se pode ver eficiência com base no lucro, como faz a iniciativa privada. O objetivo das organizações públicas é melhorar o bem-estar da sociedade", afirma Spada ao Correio.

"Queremos resgatar a autoestima do servidor público e treiná-lo para rebater 'meias verdades'", completa.

Segundo ele, também há no movimento espaço para críticas. "Sabemos que temos coisas a melhorar e as discutimos. Mas não podemos usar o critério de eficiência privado para medir nossas ações", expõe o presidente.