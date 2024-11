Programa de visitação do Senado inclui filme com realidade virtual

CB Correio Braziliense

Bastidores do filme "O Sonho de Abdias" - (crédito: Pedro França/ Agência Senado)

A visita guiada no Senado Federal passa a contar com uma experiência imersiva sobre fatos e atividades marcantes da instituição em seus 200 anos de existência. Com o auxílio de óculos de realidade virtual, os participantes poderão acompanhar a exibição do filme O sonho de Abdias, como se estivesse em cena junto com os personagens.

Em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20/11), o tema da primeira edição da nova atração traz a história de Abdias Nascimento, primeiro senador autodeclarado negro (1997 — 1999), que pautou sua atuação política na defesa da cultura e da igualdade para as populações afrodescendentes no Brasil. A novidade foi lançada nesta terça (19/11) pelo presidente Rodrigo Pacheco, durante a sessão especial em homenagem à data.

Com produção da Caixote, especializada em realidade virtual cinemática, O sonho de Abdias tem duração de sete minutos e foi filmado no Plenário do Senado com a participação de atores profissionais e servidores voluntários. No filme, o personagem principal, Abdias Nascimento, é representado pelo ator Rocco Pitanga e conversa com a estudante Janaína, vivida pela atriz Sophia Rosa. Ele fala sobre o sonho de um Senado mais representativo, explicando que, antes dele, outros representantes exerceram o mandato, mas não foram reconhecidos como negros, e leva o público a uma experiência em que o público revive com o senador o seu primeiro pronunciamento no Plenário.

O filme será exibido para os participantes do Programa de Visitação ao Palácio do Congresso Nacional, no final do tour. A expectativa é de que sejam atendidas em média 1.500 pessoas a cada mês. “Memórias do Senado” será o tema da segunda edição da sessão de realidade virtual durante a visitação e está sendo produzida, com previsão de estar disponível no final do primeiro semestre de 2025.