Retorno da "Casa dos Artistas" é especulado após visita de Boninho ao SBT

Desde que deixou a TV Globo, Boninho teve diversos burburinhos envolvendo seu nome, a respeito de seu futuro profissional. No entanto, após ser flagrado visitando os estúdios do SBT, as especulações de que o diretor esteja negociando um possível contrato, ganharam força na internet.

Ocorre que, há cerca de algumas semanas, José Bonifácio foi visto ao lado de Júlio Casares, presidente do São Paulo, em uma visita aos estúdios do SBT, em Osasco, São Paulo. Durante a passagem, os dois foram acompanhados por Fernando Fischer, um executivo da emissora e homem de confiança de Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

No entanto, o diretor informou que a visita foi apenas para acompanhar o amigo Júlio Casares. Porém, internautas notaram uma aproximação de Boninho até mesmo com Patrícia Abravanel. Isso porque ele tem interagido em publicações da herdeira de Silvio Santos, nas redes sociais.

Contudo, a possível contratação de José Bonifácio levantou outros rumores na web. Um deles seria o possível retorno da 'Casa dos Artistas', reality show que fez sucesso no país e foi sucesso de audiência do SBT.

Entretanto, na época, o reality trouxe problemas à emissora. Isso porque a TV Globo havia comprado os direitos do Big Brother de uma produtora holandesa e acusou a emissora de Silvio Santos de plágio. O caso terminou com a Justiça proibindo o SBT de exibir o programa, sob pena de multa diária de R$ 200 mil.