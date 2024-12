Roda de samba encerra, neste sábado (21), o projeto Gama cultural 2024

CB Correio Braziliense

Grupo Rapaziada e Erasmo Magalhães & Banda se apresentam neste sábado (21) no Espaço Voar - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma roda de samba com o Grupo Rapaziada e Erasmo Magalhães & Banda encerra o Projeto Gama Cultural 2024 neste sábado (21/12). O evento ocorre a partir das 12h, no Espaço Voar (SMA Conjunto K loja 5 PróDF), no Gama, com entrada gratuita.

O Projeto Gama Cultural, realizado pela Cia. Voar, consiste em um conjunto de atividades culturais gratuitas para a população do Gama ao longo do ano, como O Gama faz bonito, ação voltada para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e o Festival de Cultura popular do Gama, para valorizar a cultura popular e seu papel na formação da identidade e na diversidade cultural do DF.

O projeto é desenvolvido por meio de um termo de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF, e também conta com o apoio da Administração Regional do Gama.

"Foram mais de 100 apresentações artísticas que valorizam a nossa cultura e comunidade. E encerramos com a brasilidade do samba para fecharmos a programação em grande astral", diz o produtor, Marco Augusto, que também é diretor teatral, ator e bonequeiro.