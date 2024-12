5 receitas de panetone caseiro para o Natal

Um alimento tradicional da época de Natal, o panetone, que consiste basicamente em uma espécie de pão doce, é conhecido por ter origem na Itália. E, apesar das controvérsias históricas sobre a sua nacionalidade, é tão saboroso que conquistou o paladar de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil.

Aqui, ele é muito apreciado em sua versão original, com frutas cristalizadas, mas, por tratar-se de uma massa versátil, também adquiriu novos sabores e, atualmente, o que não falta são opções para serem servidas. Por isso, confira 5 receitas de panetone caseiro que você precisa experimentar!

Panetone de frutas

Ingredientes

3 ovos

4 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de água morna

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de leite morno

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de panetone

300 g de farinha de trigo

Frutas cristalizadas e uva-passa a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a essência de panetone, a farinha de trigo, a uva-passa e as frutas cristalizadas, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a essência de panetone e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, disponha a mistura do liquidificador e cubra com o restante da farinha de trigo, as frutas cristalizadas e a uva-passa. Mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 40 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Panetone de pistache

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

100 g de pistache sem casca, torrado e picado

10 g de fermento biológico seco

200 ml de leite morno

morno 100 g de açúcar

3 gemas de ovo

100 g de manteiga sem sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Raspa de 1 limão

1 pitada de sal

Cobertura

50 g de pistache sem casca e picado

Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento e o leite e misture. Adicione 1 colher de sopa de açúcar e mexa para incorporar. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o restante do açúcar e misture. Faça um buraco no centro da farinha e acrescente as gemas, a manteiga, a essência de baunilha e as raspas de limão. Despeje o leite reservado sobre a mistura e mexa até obter uma massa homogênea.

Após, junte o pistache e misture para incorporar. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com o pistache e o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Panetone de calabresa com queijo

Ingredientes

3 ovos

100 g de açúcar

120 g de margarina derretida

15 g de fermento biológico seco

250 ml de água morna

500 g de farinha de trigo

200 g de queijo parmesão ralado

300 g de calabresa cortada em cubos

cortada em cubos Sal, queijo parmesão ralado e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e a margarina e misture. Adicione o sal, o açúcar e os ovos e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, coloque a calabresa e o queijo e mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por mais 10 minutos. Polvilhe com o queijo ralado e a salsinha e leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Sirva em seguida.

Panetone trufado de chocolate branco (Imagem: rosanathebest | Shutterstock)

Panetone trufado de chocolate branco

Ingredientes

Panetone

1 kg de farinha de trigo peneirada

4 ovos

250 g de açúcar

30 g de manteiga

250 g de leite morno

50 g de fermento biológico

20 g de essência de panetone

Raspas de 1 limão

Trufa

500 g de chocolate branco picado

branco picado 30 ml de conhaque

150 ml de creme de leite

Chocolate branco derretido para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite, o fermento biológico e a essência de panetone e misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, abra um furo no centro e despeje a mistura com os ovos sobre ela. Mexa até obter uma massa homogênea. Junte as raspas de limão e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 1 hora. Aguarde esfriar.

Em uma panela, coloque o chocolate branco, o conhaque e o creme de leite e, em banho-maria, leve ao fogo médio até o chocolate derreter. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte a tampa do panetone e cave um buraco cilíndrico. Recheie com a trufa e feche com a tampa do panetone. Finalize decorando com o chocolate branco derretido. Sirva em seguida.

Panetone de goiabada

Ingredientes

30 g de fermento biológico

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 de xícara de chá de água

5 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 colher de sopa de sal

3 ovos

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de sopa de essência de panetone

3 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos Farinha de trigo e açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture. Adicione a água e 4 colheres de sopa de farinha de trigo e mexa. Deixe descansar por 20 minutos. Após, coloque o sal, os ovos, o mel, a manteiga, a essência de panetone e o restante da farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe metade da goiabada com a farinha de trigo e disponha sobre a mistura.

Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 2 horas. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o restante da goiabada leve ao fogo médio até obter uma calda, mexendo sempre. Desligue o fogo e despeje sobre o panetone. Finalize polvilhando com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.