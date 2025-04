Livro de colagens com artistas de Brasília será lançado neste sábado (5/4)

CB Correio Braziliense

Livro "Coletânea de colagens" explora o jogo entre o eu e o outro, apostando na justaposição de fragmentos para criar novas narrativas - (crédito: Divulgação)

Marcelo Thompson*

O livro Coletânea de colagens, organizado pelos coletivos Iló e DeColagem, reúne imagens de 26 artistas candangos voltadas para múltiplos temas, como teatro, infância, formas geométricas, seres vivos e natureza. A publicação nasce do encontro entre diferentes olhares, estilos e trajetórias, reforçando a colagem como uma expressão artística democrática, com linguagem aberta ao diálogo e à experimentação.

O projeto foi divulgado por meio de uma campanha no Catarse.me, uma plataforma colaborativa na qual empresas buscam arrecadar dinheiro para o desenvolvimento de seus projetos. A meta de R$ 15.900 foi atingida pela editora V21, que promoveu o trabalho dos coletivos. O lançamento da obra será aberto ao público e ocorrerá no sábado (5/4), de 17h às 20h, no Vilarejo 21, Altiplano Leste, Rua 7, Chácara 21, Casa 7.

O Coletivo Iló é formado por oito amigas que se conheceram na Universidade de Brasília (UnB) cursando antropologia. Porém, após a conclusão do curso, cada uma seguiu um caminho diferente e, mais de 30 anos depois, reuniram-se para fazer trabalhos de colagem. Para Adriana Mariz, uma das artistas e colaboradora do coletivo Iló, o livro foi "muito prazeroso de ser feito e, mais ainda, de ser lido". Segundo ela, cada página conta uma história diferente, mas seguindo sempre uma linha filosófica abordada no livro.

Os artistas participantes foram: Adriana Mariz, Alice Godoy Lopes, Andréia de Castro, anna monteiro, Aristóteles Rodrigues, Christine de Alencar Chaves, Daniel Ardisson-Araújo, Eduardo Moraes, Fabiana Barbosa, Flavia de Oliveira, Flaviana Medeiros, Iuiara Pâmela, John Rocha, Lara Santos de Amorim, Lelia Lofego, Lilian Castro, Luciana Cândida, Luiza Paiva, Maisa Brandão Ferreira, Márcia Maria Gramkow, Nei Clara de Lima, Patrícia de Mendonça Rodrigues, Rita de Almeida Castro, Tamara Dias, Viviane Gama e Luísa Teixeira (Zero).



Serviço

Lançamento do livro Coletânea de colagens

Data: 5 de abril

Local: Vilarejo 21, Altiplano Leste, Rua 7, Chácara 21, Casa 7

Horário: 17h às 20h

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues