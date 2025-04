Mulher responsável pelo 'velha sonsa' na Vitrine do BBB25 reaparece na web

A mulher responsável por gerar o verdadeiro caos na casa mais vigiada do Brasil reapareceu nesta quinta-feira (3). Identificada como Yolanda, a figura pública, que parece ter tido orgulho de espalhar a fake news da "velha sonsa", pediu ajuda aos internautas para poder participar do "Mesacast" do BBB 25.

"Bom dia, pessoal, sou a Yolanda Nascimento, a fake news da casa de vidro do Fifi, e estou sabendo que o 'Mesacast' está me procurando. Quem puder, jogue esse vídeo para eles. Me ajudem, faça que esse vídeo chegue até a produção da Globo", pediu a aposentada.

Para quem não acompanhou, Renata foi escolhida pelo público para participar da dinâmica "Vitrine do Seu Fifi". A sister passou alguns dias em uma casa de vidro dentro de um shopping localizado no Rio de Janeiro.

Dentre as inúmeras informações que recebeu, algumas fake news vieram junto. Yolanda Nascimento fez a sister acreditar que Vinícius havia chamado dona Vilma de "velha sonsa". Entretanto, na última terça-feira (1º), o próprio reality acionou o VAR para esclarecer o que realmente o baiano havia falado.

A resposta do público veio momentos depois no Paredão, que foi formado por Vinícius, Vilma e Diego Hypolito. A estudante de nutrição foi eliminada com mais de 50% da média dos votos. A dupla de Aline Patriarca caiu no choro afirmando não ser uma pessoa ruim.