Brasília recebe Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura em agosto

A mostra acontece de 13 a 17 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul, Brasília - (crédito: Divulgação)

Artur Maldaner*

A mostra internacional de cinema de arquitetura — Cinema Urbana, chega a Brasília de 13 a 17 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo (Comércio Residencial Sul 508 Bloco A — Asa Sul). A programação conta com exibições inéditas no Brasil e no circuito mundial, além de oficinas, palestras, lançamentos de livros, sessões infantis e mediações. Confira também o site da mostra.

O circuito abre em 13 de agosto, às 18h30, no Cinesystem Caixa do Shopping Casa Park, com a primeira exibição no Brasil de Architecton, novo filme do renomado documentarista Viktor Kossakovsky.

O Cinema Urbana abraça a arquitetura como expressão artística, e exibe filmes como o holandês Living Together: The Story of De Warren e o brasileiro Cemitério Verde, que dialogam com conceitos de sustentabilidade.

A curadoria é de Liz Sandoval (arquiteta e pesquisadora diretora da mostra), Sofia Mourato (curadora portuguesa) e André Costa (arquiteto e professor da UnB). O projeto é financiado por meio da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n° 195/2022).

Confira abaixo a programação completa do Cinema Urbana:

Dia 1 - QUARTA FEIRA 13/8

09h — Paisagem de afetos — Sessão infantil com oficina I

Além das Pias,p Brasil, Thiago Oliveira, 6 min, 2023

Aurora – a rua que queria ser um rio, Brasil, Radhi Meron, 2021, 10 min

Sobre amizade e bicicletas, Brasil, Julia Vidal, 2022, 20 min

Kigalinha, Brasil, Gabrielle Adabo, Gabriel Justo, Felipe Santana, 2022, 20min

*OFICINA Encantos da Floresta: Histórias, Cantos e Saberes Indígenas com Arthur Wapichana

15h- SESSÃO INFANTIL COM OFICINA II

18h30 - ABERTURA CASA PARK

Architecton, Viktor Kossakovsky, 98, Alemanha/França, 2024

DIA 02 - QUINTA FEIRA 14/08

09h - O gesto como paisagem

Nova Aurora, Brasil, Victor Jiménez, 18 min, 2024

Sutura, Brasil, Felipe Fuentes, Miller Martins, 15 min, 2025

*MEDIAÇÃO Patrícia Manzoni, especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB, atua há 25 anos com elaboração e coordenação de projetos socioambientais no terceiro setor, setor privado e poder público.

16h- Paisagem ribeirinha

Raízes da Maré, Brasil, Luca Alves Eleutério Lopes, 24 min, 2024

Carpinteiros da Amazônia, Brasil, Luis Andre Guedes, Pablo do Vale, 55 min, 2024

18h- SESSÃO REDE KATAHIRINE - Os mitos vivem na gente

Lembrem disso, minhas Iambré, Brasil, Gãh Té e Bruno Huyer, 50 min, 2025

19h - Palestra Paulo Tavares

20h30 - Coquetel E Lançamento De Livros +Performance Site-specific Com Gabriela Bilá E André Isnt



DIA 03 - SEXTA FEIRA 15/08

16h - Paisagens de restauração

CITY, Michael Heizer, Brasil, Andre Alves, Ethiene Cordeiro, 9 min, 2023

Cemitério Verde, Brasil, Mauricio Chades, 25 min, 2023

Poetry of Discarded Matters/Riccardo Dalisi: La poesía delle materia scartate, Itália, Manuel Canelles, 51 min, 2025

16h30 - Paisagens experimentais – praça central do espaço cultural

Because We Can, Austrália, Ian Gibbins, 5 min, 2023

Bonsai, Brasil, Ana Victória Dias de Araújo, Beatriz Ripp Carreira, Maria Luiza Dias Seixas, Nayara da Cunha Pugas, 4 min, 2025

Do Caldeirão de Santa Cruz, Brasil, Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro, Mariana Smith, 10 min, 2025

Just a Car Park, Reino Unido, Joe Gilbert, 3 min, 2019

The Concrete Seed: A New Town Fable, Reino Unido, Jamie McNeill, 19 min, 2025

Twentytnewt, Alemanha / Hong Kong, Max Hattler, 7 min, 2023

18h - Paisagens do exílio

A Ilha, Turquia, Mahmut Ta, 8 min, 2024

Detours, Croácia, Vida Guzmi, 24 min, 2024

Outra Ilha, Portugal, Eduardo Saraiva Pereira, 32 min, 2024

Ruínas de Navarone, Brasil, Marcela Tamm Rabello, 19 min, 2023

20h - Sessão cinema árabe feminino

Canada Park, Palestina, Razan AlSalah, 8 min, 2020

Uma Pedra Atirada, Canadá /Palestina/ Líbano, Razan AlSalah, 40 min, 2024

Capital, Egito/Itália, Basma AlSharif, 17 min, 2023

*MEDIAÇÃO de Muna Muhammad Odeh, professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (UnB)



16/08 - SÁBADO

12h30 - Almoço bioma cerrado - gastronomia periférica

13h - Paisagens do cerrado – praça central do espaço cultural

Cabeça de Fogo, Brasil, Lidiana Reis, 9 min, 2024

Adobe: Habilidades Tradicionais da Construção Kalunga, Brasil, Carlos Pereira, Hugo Casarisi, Gabi Cerqueira, 30 min, 2025

Caminhando com Onças, Brasil, Larissa Corino, Letícia Benavalli, Rodrigo Rangel, 25 min, 2025

15h - Paisagens vulneraveis

When I Came to Your Door, Holanda / Etiópia, Antonio Paoletti, 10 min, 2024

Intervenção, Brasil, Gustavo Ribeiro, 96 min, 2024

17h - A casa como paisagem - sessãoacessível LSE (Legenda surdos e ensurdecidos)

A Casa Imaginada, Portugal, Marta Morais Miranda, 18 min, 2023

Casa de Artista, Brasil, Denise Moraes, 16 min, 2023

Das Retirée or The Last House of My Father, Bélgica / Alemanha, Julie Pfleiderer, 43 min, 2023

Maio, Portugal, Claudio Carbone, 12 min, 2025

*MEDIAÇÃO com a diretora e artista multimídia alemã Julie Pfleiderer

19h - Paisagens planejadas 01

O Primeiro Siza, Portugal, Sara Nunes, 60 min, 2025

*MEDIAÇÃO do arquiteto Raul Penteado Neto, pesquisador da arquitetura portuguesa e especificamente do trabalho do arquiteto Álvaro Siza, pós-doutorando no Instituto de Artes da Unicamp e sócio do ateliê idsp arquitetos, em Campinas (SP).

20h - Paisagens planejadas 02

Não Posso Esquecer que Brasília Existe, Brasil, Nina d'Orsi, 11 min, 2023

… et Pierre Jeanneret, França, Christian Barani, 99 min, 2023



17/08 DOMINGO - DIA DO PATRIMONIO

12h30 - Almoço bioma

13h30 – Exibição de eduardo walter leonidov - PRAÇA

Eduardo, Walter and Leonidov, Miguel Pires de Matos,35’, Portugal, 2024

15h30 - Paisagens de resistência

Multiprogram Ship, Chile, Katerina Kliwadenko, Mario Novas, 10 min, 2023

Pele de Vidro, EUA/Brasil, Denise Zmekhol, 90 min, 2023

17h30 - Paisagens habitadas

Living Together: The Story of De Warren, Holanda, Sam van Zoest, 75 min, 2023

O Fazedor de Mirantes, Brasil, Betania Victor, Lucas Franzoni, 19 min, 2024

19h30 – Sessão de encerramento e premiação (com intérprete de Libras)

EXIBIÇÃO DE Rhapsody chaos, Brasil, 2024, 20 min

Com trilha sonora executada ao vivo

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá