Lula entrega Prêmio MEC da Educação Brasileira; veja categorias

O Prêmio MEC reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na reação do Enem, que receberão medalhas e smartphones e tablets doados pela Receita - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega nesta segunda-feira (11/8) o Prêmio MEC da Educação Brasileira. Ao todo, 116 redes públicas estaduais e municipais, escolas e estudantes foram premiados pela pasta, em iniciativa que visa promover ensino público.

A solenidade ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, entre outras autoridades do governo federal. É a primeira edição do Prêmio, que será entregue anualmente.

O Prêmio MEC reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na reação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que receberão medalhas e smartphones e tablets doados pela Receita Federal.



Serão premiados ainda quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, com valores de R$ 500 mil, R$ 300 mil e R$ 100 mil, respectivamente, em oito categorias com base no desempenho em indicadores da educação. Também serão homenageados 49 professores, representando suas escolas e municípios premiados.

Confira as categorias e valores dos prêmios:



Educação Infantil — troféu e R$ 300 mil para cada município, com base na taxa de cobertura em creches de acordo com o Censo 2022 (IBGE).

Alfabetização — troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no percentual de Avaliação de Alfabetização 2024.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental — troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.

Anos Finais do Ensino Fundamental — troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.

Ensino Médio — troféu e R$ 500 mil para o estado; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.

Enem — troféu e R$ 500 mil para o estado com maior percentual de participação dos estudantes concluintes da rede pública; e medalhas, smartphones e tablets aos estudantes com alto desempenho na redação.

Educação em Tempo Integral — troféu e R$ 500 mil para o estado; e R$ 300 mil para cada município, com base no percentual de matrículas de pretos e pardos em tempo integral.

Educação Profissional e Tecnológica — troféu e R$ 500 mil para o estado, com base no maior percentual de matrículas de pretos e pardos no ensino médio integrado à EPT.

