Arte e Criatividade: Projeto Capital Beats chega às escolas públicas do DF

Projeto Capital Beats estimula desenvolvimento dos jovens por meio da arte e da musica - (crédito: Divulgação/ Projeto Capital Beats)

Por Gabriela Braz

O Projeto Capital Beats será apresentado esta semana em São Sebastião, até este sábado (8/11), no Centro Educacional Zumbi dos Palmares. A iniciativa promove transformação, respeito e criatividade aos jovens, por meio da arte e da música. Durante os dias terão oficinas de desenho realista e produção musical das 9h às 17h aos alunos. No último dia, a partir das 10h30, haverá roda de conversa aberta ao público, com a presença dos rappers Rei do Cirurgia Moral, BellaDona, Rafael Ribeiro do Face Oculta e Bruno Ukaue, além de um pocket show das Mc Estelar e Mc Naju.

O protagonismo juvenil nas escolas públicas é a finalidade do projeto. A ação planeja desenvolver habilidades artísticas e expressivas dos jovens com atividades estimulantes. Com as oficinas práticas de desenho realista e produção audiovisual, os estudantes poderão conhecer outros tipos de artes e se aventurar nessas áreas. No fim do projeto, receberão um certificado gratuito pela realização das atividades e no encerramento, durante as conversas, os estudantes vão compartilhar vivências e histórias de superação que se conectam com suas próprias trajetórias.

Confira as oficinas

O desenho realístico, ministrado pela artista Evelin Mendes ensina aos alunos técnicas de observação e ilustrações que estimulam a criatividade, a disciplina e concentração. A oficina leva aos estudantes técnicas de observação e ilustração que estimulam a criatividade, a disciplina e a concentração. A oficina desperta o olhar artístico e valoriza a expressão individual, mostrando como a arte pode ser uma ferramenta de comunicação, autoestima e transformação social.

A Produção Musical, conduzida pelo músico e produtor Bruno Ukaue, oferece aos jovens uma imersão no universo da criação sonora. Nas atividades, os alunos aprendem sobre composição, gravação e mixagem, utilizando a música como linguagem para expressar sentimentos e ideias. A iniciativa incentiva a experimentação criativa e abre caminhos para que novos talentos descubram na música uma oportunidade cultural e profissional

O projeto também leva às escolas “Música Contra a Violência nas Escolas”, unindo arte, reflexão e conscientização social.

Sobre o projeto

O Projeto Capital Beats, com produção da Bossy Entretenimentos e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC). A iniciativa, que une educação e arte, se mostra essencial aos desafios enfrentados pelas escolas públicas É idealizado e apresentado pela produtora Esteffany Dii Paula, o Capital Beats busca transformar a escola em um espaço de pertencimento, respeito e criatividade, mostrando que a música e a arte podem ser poderosos aliados na construção de uma sociedade mais justa e livre da violência.

Com a integração de disciplinas de artes, projeto de vida e sociologia, fortalece o aprendizado interdisciplinar e aproxima os conteúdos curriculares da realidade dos estudantes. O Capital Beats teve início em agosto de 2025 e já esteve em outras escolas públicas como o Cemab e o CEM 5 de Taguatinga Norte, com mais de 1.500 alunos. A ação está despertando o interesse das escolas e os jovens estudantes compartilham o desejo de receber o projeto novamente em 2026.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.



