Ação IFB leva atividades artísticas para Sobradinho e Sol Nascente

Por Gabriela Braz

O Instituto Federal de Brasília (IFB ) leva a Ação IFB para a região de Sol Nascente e Sobradinho ll. A ação ocorrerá em duas datas no mês de dezembro, 6 e 13, oferecendo oficinas de qualificação rápida, atrações artísticas e uma ilha gastronômica focada em alimentação saudável. O evento é aberto ao público e apresenta atividades artísticas, oficinas de gastronomia, feira de economia solidária e apresentações dos primeiros programas de qualificação profissional.

Durante o evento haverá qualificação profissional totalmente gratuita para a comunidade da região. O Pronasci Juventude, focado nos jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade, oferece oficinas culturais, qualificação profissional, rodas de conversa e bolsa permanência por até um ano. As indicações para participação dos jovens já começaram.

O Programa Mulheres Mil + Cuidados é voltado para mulheres com mais de 16 anos com cursos de copeira e cuidadora de idosos. As participantes também recebem bolsa pelo período do curso (média de três meses) e as inscrições estão previstas para o início do ano

E o Programa Bolsa Futuro Digital para jovens adultos sem experiência prévia na área de tecnologia da informação, mas que sonham trabalhar na área, serão ofertados cursos do programa.

A Ação IFB encerra com o espetáculo do Patubatê, grupo performático de percussão brasileira feito em material reciclável. Ritmos como maracatu, samba, funk, afro, baião, ijexá, carimbó e ciranda devem fechar o evento com festa.

