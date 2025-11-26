IFB está com 40 vagas abertas para curso de especialização

Correio Braziliense

Instituto Federal de Brasília (IFB). - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Braz



O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para especialização em matemática, educação e tecnologias no Câmpus Estrutural. O início das aulas ocorre no primeiro semestre de 2026. A inscrição deve ser realizada por meio do formulário: https://bit.ly/489jLNy até as 20h de 5 de dezembro.

Estão sendo ofertadas 40 vagas, sendo reservadas em 25% para egressos de licenciaturas do IFB e 75% para egressos de outras instituições de ensino. As vagas ainda serão distribuídas em 75% para ampla concorrência; 5% para pessoas com deficiência (PcD); 20% para candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas (PPI) e 10% das para servidores da Secretaria de Educação do DF (SEEDF) desde que aprovados na seleção.

O Curso de especialização em matemática, educação e tecnologias oferece capacitação em nível de especialização aos que atuam ou pretendem atuar nos diversos níveis do ensino brasileiro e/ou a profissionais graduados interessados no campo da matemática, educação e tecnologias. Terá a duração de 360 horas, e o início das atividades do primeiro semestre do ano letivo de 2026 está previsto para 12 de fevereiro de 2026. A Especialização será ofertada na modalidade a distância, tendo encontros presenciais para fins de exames e apresentação de trabalhos diversos (incluindo TCC).

O processo seletivo será composto de duas etapas: realização de atividade no NEaD: Proficiência do processo seletivo: fundamentos da matemática 2025/2, que pode ser eliminatória e a etapa classificatória da análise das pontuações correspondentes aos itens.

Para mais informações, confira o edital: https://bit.ly/4pcHHqL.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



