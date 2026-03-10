Projeto Raízes em Movimento oferece 10 vagas gratuitas por turma de dança no DF

GB Gabriela Braz

Projeto Raízes em Movimento oferece aulas gratuitas de segunda a sábado - (crédito: Divulgação/ Projeto Raízes em Movimento)

A Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos, um núcleo de criação e formação da dança negra no DF, anuncia a realização das aulas regulares de dança gratuitas ao longo de 2026. A ação faz parte do projeto de ações continuadas “Raízes em Movimento”, aprovado no Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas. Serão disponibilizadas 10 vagas gratuitas por turma destinada a estudantes da rede publica, LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas de projetos sociais e PCD. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: 61992347045.

A iniciativa visa fortalecer a dança afro contemporânea, oferecendo uma ponte de acesso à arte para a comunidade, priorizando estudantes da rede pública, pessoas negras, periféricas, e os públicos LGBTQIA+ e PcD.

A oferta contínua dessas aulas concretiza uma visão que os diretores da companhia carregam desde que se estabeleceram em Brasília, em 2020. "Desde que chegamos, pensamos nessas aulas como um caminho para manter a cidade em movimento", afirma a diretora artística Lenna Siqueira. O coreógrafo Dilo Paulo complementa: "Queremos que todas as pessoas tenham mais contato com os bailarinos da companhia, com as turmas de bolsistas, criando um ambiente de intercâmbio constante e de apropriação dos espaços culturais."

Grade de aulas

O cronograma de formação ocorre de segunda-feira a sábado, e apresenta um repertório híbrido, combinando tradição e contemporaneidade. Serão: Linguagens afro-diaspóricas (dança afro contemporâneo, dança afro, afro house e kuduro); linguagens clássicas e urbanas (ballet clássico e dança contemporânea e cultura brasileira) e danças populares brasileiras.

O corpo docente é composto pelos diretores Dilo Paulo e Lenna Siqueira, e uma equipe de professores renomados da Companhia, como Marcelo Nazaré, Júlio César, Louise Fhaedra, Ludmila Fhaedra e Rosineide Pereira. A coordenação pedagógica é de Luiza Gusmão.

As aulas têm classificação livre, mas a distribuição de público é feita para acolher diferentes faixas etárias. De segunda a sexta-feira: as vagas são destinadas ao público a partir de 16 anos. Já aos sábados, as aulas de dança afro são um espaço de celebração familiar. Crianças e seus encarregados de educação são bem-vindos, promovendo a união de gerações por meio do movimento e do resgate ancestral.

Confira as modalidades e horários: https://bit.ly/4lkp0QU

