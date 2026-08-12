Bonecos na Rural tem espetáculo gratuito com cultura popular no Gama

Correio Braziliense

Apresentação no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos. - (crédito: Bernardo Fernandes )

Por: Gabriela Santos*

O projeto Bonecos na Rural inicia uma temporada gratuita e aberta ao público no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, localizado na Ponte Alta Norte, no Gama (DF). Após realizar 12 apresentações em seis escolas públicas do campo do Distrito Federal, a iniciativa leva aos palcos o espetáculo A Flor do Sertão. As sessões acontecem nos dias 16 e 23 de agosto, a partir das 17h, com entrada franca.

Inspirado no movimento armorial criado por Ariano Suassuna, o espetáculo A Flor do Sertão mescla elementos da cultura popular nordestina, do cangaço e do coronelismo. A cenografia incorpora a estética da xilogravura e traz personagens tradicionais da cultura brasileira, como o Homem da Meia-Noite, o Boi-Bumbá e os bonecos de mamulengo. O projeto também leva cultura, educação, teatro e histórias de cordel para as escolas rurais.

Com foco na inclusão, o projeto adaptou todo o seu espaço cultural para torná-lo totalmente acessível para crianças cadeirantes ou com mobilidade reduzida. Além disso, todas as apresentações contam com audiodescrição e tradução ao vivo em libras (com janela de libras).

Como novidade para esta temporada, os portões do espaço estarão abertos sempre às 16h, uma hora antes do início do espetáculo. Nesse período, o público poderá participar gratuitamente de atividades recreativas na área externa. Entre as atrações estão brincadeiras tradicionais como pular corda, amarelinha, elástico e perna de pau, além de jogos de ping-pong, dominó e dama, promovendo momentos de convivência entre as crianças e famílias.

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A circulação do Bonecos na Rural continuará no segundo semestre deste ano. Após a temporada no Espaço Cultural, o projeto seguirá para mais quatro escolas públicas rurais do Distrito Federal, totalizando 20 apresentações em 10 escolas nesta edição. O projeto também planeja estender suas atividades para fora do Brasil, além de levar as apresentações para comunidades ribeirinhas e quilombolas.

Fundada em 2001 por Domingos Rodrigo, a Cia. Cidade dos Bonecos é uma das referências no teatro de formas animadas no Distrito Federal. A atual temporada é patrocinada pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2025, do Governo Federal.

Serviço:

Datas:16 e 23 de agosto

Horários: Abertura dos portões às 16h (com brincadeiras de rua); início do espetáculo às 17h

Local: Espaço Cultural Cidade dos Bonecos Avenida Buriti, Condomínio Esquina do Sol, Lote 15 Comercial, Ponte Alta Norte - Gama, DF

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Espaço adaptado para cadeirantes/mobilidade reduzida, tradução em Libras e audiodescrição

Mais informações: Instagram @cidadedosbonecos

Estagiária sob supervisão de Marília Milhomen*