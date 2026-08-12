AFS 70 anos: Senado homenageia ONG e debate o futuro do intercâmbio

Sessão solene celebra trajetória da organização que impactou 5 mil jovens. Evento discute o papel da educação global para a cidadania

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Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 18:32
A AFS acompanhou diferentes gerações de estudantes em programas no exterior. - (crédito: Divulgação)
A AFS acompanhou diferentes gerações de estudantes em programas no exterior. - (crédito: Divulgação)

A AFS Intercultura Brasil, uma das mais tradicionais organizações de intercâmbio educacional, será homenageada nesta quinta-feira (13) em sessão solene no Senado Federal. O evento celebra os 70 anos de atuação da entidade no país.Com o tema Juventude, Democracia e Cidadania Global: Educar para um Brasil Aberto ao Mundo, a solenidade reunirá representantes do Legislativo, governo e setor educacional.

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O debate focará no papel das experiências internacionais na formação de jovens brasileiros.A sessão busca discutir a importância de ampliar o acesso dos estudantes a programas de interccâmbio. Também abordará o impacto dessas vivências no desenvolvimento de competências como diálogo intercultural e liderança.

A iniciativa partiu da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e terá a participação de Maria Clara Almeida, presidente do Conselho Diretor do AFS Intercultura Brasil.Fundada no Brasil em 1956, a AFS acompanhou diferentes gerações de estudantes em programas no exterior.

Maria Clara Almeida, presidente do Conselho Diretor do AFS Intercultura Brasil
Maria Clara Almeida, presidente do Conselho Diretor do AFS Intercultura Brasil (foto: Arquivo pessoal)

Nos últimos 20 anos, mais de 5 mil jovens participaram de intercâmbios promovidos pela organização para destinos como Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e Canadá.Atualmente, a rede global da AFS está presente em mais de 60 países e territórios, conectando estudantes e famílias em programas voltados à educação intercultural.A sessão solene está marcada para as 10h.

Após a cerimônia, ocorrerá uma celebração institucional pelos 70 anos da organização, que reunirá parceiros e representantes da rede AFS no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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