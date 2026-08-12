AFS 70 anos: Senado homenageia ONG e debate o futuro do intercâmbio

Correio Braziliense

A AFS acompanhou diferentes gerações de estudantes em programas no exterior. - (crédito: Divulgação)

A AFS Intercultura Brasil, uma das mais tradicionais organizações de intercâmbio educacional, será homenageada nesta quinta-feira (13) em sessão solene no Senado Federal. O evento celebra os 70 anos de atuação da entidade no país.Com o tema Juventude, Democracia e Cidadania Global: Educar para um Brasil Aberto ao Mundo, a solenidade reunirá representantes do Legislativo, governo e setor educacional.

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O debate focará no papel das experiências internacionais na formação de jovens brasileiros.A sessão busca discutir a importância de ampliar o acesso dos estudantes a programas de interccâmbio. Também abordará o impacto dessas vivências no desenvolvimento de competências como diálogo intercultural e liderança.

A iniciativa partiu da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e terá a participação de Maria Clara Almeida, presidente do Conselho Diretor do AFS Intercultura Brasil.Fundada no Brasil em 1956, a AFS acompanhou diferentes gerações de estudantes em programas no exterior.

Maria Clara Almeida, presidente do Conselho Diretor do AFS Intercultura Brasil (foto: Arquivo pessoal)

Nos últimos 20 anos, mais de 5 mil jovens participaram de intercâmbios promovidos pela organização para destinos como Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e Canadá.Atualmente, a rede global da AFS está presente em mais de 60 países e territórios, conectando estudantes e famílias em programas voltados à educação intercultural.A sessão solene está marcada para as 10h.

Após a cerimônia, ocorrerá uma celebração institucional pelos 70 anos da organização, que reunirá parceiros e representantes da rede AFS no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.