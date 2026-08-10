Programa de educação financeira do CNP Brasil tem 1096 estudantes no DF

Giovanna Rodrigues

A mudança de comportamento entre os estudantes concluintes foi expressiva - (crédito: Reprodução/Saldo+)

O Programa Saldo, do Instituto CNP Brasil, encerrou o primeiro semestre de 2026 com 1096 estudantes inscritos em oito escolas públicas do Distrito Federal cadastradas no programa. O número é mais que o triplo do volume registrado no projeto piloto de 2025, quando 333 alunos de duas escolas participaram da iniciativa.

“O crescimento que vimos neste primeiro semestre mostra que estamos no caminho certo. Esses resultados também representam jovens que passaram a olhar para o próprio futuro com mais autonomia e consciência financeira. E é exatamente esse o propósito do Saldo+”, afirma Sany Silveira, presidente do Instituto CNP Brasil.

O encerramento dessa etapa será marcado por um evento nesta terça-feira (11/8), no Instituto CNP Brasil, sede da CNP Seguros Holding em Brasília. Na ocasião, serão entregues certificados às oito escolas participantes, com reconhecimento às equipes gestoras e aos professores, além de certificados aos estudantes concluintes da trilha.

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Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o programa Saldo+ integra atualmente a Unidade Curricular de Educação Financeira e Gestão Consciente de Recursos, o que ajuda a explicar o salto de adesão em relação ao piloto do ano anterior.

A análise por escola revela diferenças nos resultados entre as oito unidades participantes. No Recanto das Emas, por exemplo, dos 189 estudantes inscritos, 170 iniciaram a trilha e 109 concluíram a jornada, alcançando a maior taxa de conclusão da rede (57,7%) e uma taxa de ativação de 88,9%.

No Itapoã, dos 270 estudantes inscritos, 160 iniciaram a trilha e 58 concluíram, o que representa uma taxa de conclusão de 21,5%. Nas outras seis escolas – Ceilândia, Cemab, Jardins Mangueiral, Taguatinga, Incra 8 e Pompilio Marques de Sousa –, embora tenham reunido 717 estudantes inscritos, foi registrada apenas uma conclusão.

Alice Scartezini, coordenadora do Instituto CNP, aponta a diversidade de contextos em cada unidade escolar. “Esse resultado evidencia cenários bastante distintos de implementação e engajamento entre as escolas. Percebemos que não existe uma única explicação para essa diferença. Cada unidade vivenciou uma realidade própria, reafirmando a importância de uma metodologia flexível e de um acompanhamento próximo, capaz de respeitar as especificidades de cada território.”

A mudança de comportamento entre os estudantes concluintes foi expressiva. Desses, 100% passaram a registrar os próprios gastos e reduziram as compras por impulso e 94,1% passaram a planejar gastos com antecedência

Um achado adicional surge do cruzamento entre conclusão da trilha e intenção de uso do benefício Pé-de-Meia: entre os estudantes que conhecem o programa, 39,1% pretendem guardar o valor recebido