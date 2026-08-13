García Lorca 90 anos depois: por que sua obra segue tão atual

Correio Braziliense

Evento gratuito celebra o legado de um dos mais importantes nomes da cultura espanhola - (crédito: Divulgação)

Noventa anos após sua morte, a obra de Federico García Lorca (1898–1936) continua a gerar novas leituras. Para celebrar o legado de um dos mais importantes nomes da cultura espanhola, o Instituto Cervantes e a Embaixada da Espanha promovem a conferência García Lorca, incontornável, 90 anos depois. O evento ocorre em 20 de agosto, às 19h, no próprio instituto, com entrada gratuita.



García Lorca, conhecido como poeta, dramaturgo e artista múltiplo, construiu uma obra que transita entre a inovação e a tradição. Seus trabalhos dialogam com a poesia, o teatro, a música, o folclore e outras artes, utilizando uma linguagem de forte dimensão simbólica.

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As questões abordadas por ele permanecem atuais e atravessam diferentes gerações e culturas. A conferência busca justamente revisitar esse legado a partir de perspectivas contemporâneas, reunindo pesquisadores de universidades brasileiras.



Programação da conferência

Três apresentações compõem o encontro. A professora doutora Elga Pérez-Laborde, da Universidade de Brasília (UnB), apresenta O femicídio na poética de Federico García Lorca: tragédias numa perspectiva contemporânea. A palestra estabelece relações entre a obra de Lorca e debates sociais atuais.



Na sequência, a professora doutora Luciana Ferrari Montemezzo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) , aborda Traduzindo a Granada de Federico García Lorca. A apresentação propõe uma reflexão sobre a cidade que marcou profundamente a vida do poeta e os desafios de transpor seus universos culturais.



O professor doutor Roberto Medina, também da UnB, encerra a programação com García Lorca, o desejo encarnado e o amor oscuro. Sua fala será uma leitura sobre o desejo e o amor na produção do escritor espanhol.



A iniciativa reafirma a permanência do legado artístico e cultural de Lorca. Ao revisitar sua produção a partir de diferentes perspectivas, o encontro evidencia a capacidade de sua obra de continuar inspirando o pensamento, a criação e o diálogo entre culturas.

Anote:

Conferência García Lorca, incontornável, 90 anos depois

Data: 20 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Instituto Cervantes Brasília – SEPS 707/907 Sul, Conjunto D

Entrada: gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.