"O inventário das nossas ausências", uma poesia sobre envelhecer e infância

Correio Braziliense

A versão em e-book de "O inventário das nossas ausências" pode ser adquirida no site da Amazon - (crédito: Reprodução)

A obra aborda profundas questões existenciais: o envelhecer, a perda da memória, o abandono, a infância, a finitude da vida e a permanência do afeto como resistência ao esquecimento.

O livro parte da premissa de três narradores — o avô, a criança doente e a neta. A narrativa se passa em um abrigo de idosos localizado na Cidade de Goiás, espaço onde o tempo parece desacelerar e as ausências ganham forma concreta. Aos poucos, os dramas vividos pelos personagens se entrelaça, surpreendendo o leitor em um mosaico emocional marcado por perdas sucessivas e vínculos afetivos intensos.

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Em 75 páginas, a obra se centra na figura de um idoso que vive entre lembranças e esquecimentos, e espera cada domingo com ansiedade: é o dia da visita da neta Maria Flor. Paralelamente, Leonardo conta a história de Du, criança acometida por um câncer, neto de outro idoso do abrigo, Seu Agenor. Du e Maria Flor criam uma linda amizade, um contraponto luminoso em meio ambiente de doença e finitude.

A versão em e-book de "O inventário das nossas ausências" pode ser adquirida no site da Amazon, no endereço https://a.co/d/0iJokIZT

O preço sugerido é de R$ 25