ChatGPT te deixou sem palavras? Oratória devolve a capacidade de pensar

Correio Braziliense

"A IA deve potencializar nossa capacidade, e não pensar no nosso lugar", declara Marina - (crédito: Arquivo pessoal)

A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de pessoas ao escrever textos, organizar ideias e até sugerir o que dizer. Diante de tanta facilidade, surge a dúvida se ainda é possível pensar, argumentar e se comunicar sem o auxílio de ferramentas como o ChatGPT.

Para a jornalista e mentora em comunicação Marina Figueiredo, o problema não está no uso da tecnologia, mas em permitir que ela substitua habilidades essenciais do cérebro humano. Ela afirma que o perigo começa quando as pessoas deixam de exercitar a escrita e a construção dos próprios argumentos. “ A IA deve potencializar nossa capacidade, e não pensar no nosso lugar”, declara Marina. Ela explica que comportamentos simples, como a preferência por mensagens de áudio, já indicam mudanças na forma como as pessoas se comunicam.

Leia mais: Cursos gratuitos de IA e negócios para mulheres

Quando a necessidade de elaborar um texto ou organizar um pensamento complexo aparece, o recurso imediato tem sido a inteligência artificial. “O problema é quando isso deixa de ser apoio e vira dependência”, alerta a especialista.

Rafael Vargas Marques, servidor público e aluno do curso de oratória Fluir, acredita que a prática é uma forma de preservar habilidades humanas em um cenário tecnológico. “A oratória nos permite sermos ainda mais humanos, principalmente nesses tempos em que muita coisa é feita pela IA”, comenta.

Uma boa comunicação, segundo Marina, exige uma combinação de raciocínio, repertório, síntese, argumentação, escuta e improviso. “Em uma negociação, em uma entrevista ou em uma conversa importante, não existe um prompt capaz de substituir presença, raciocínio rápido e segurança”, pontua.

Aula gratuita e metodologia

O tema será abordado em uma aula gratuita do Fluir Oratória nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 19h, no Pátio Brasil Shopping. O encontro é aberto a interessados em desenvolver a comunicação e conhecer a metodologia do curso.

A formação, desenvolvida por Marina Figueiredo, trabalha diversas habilidades, como:



linguagem corporal;



comunicação verbal e não verbal;



improvisação e storytelling;



persuasão e argumentação;



estruturação do pensamento;



inteligência emocional;



apresentações corporativas e pitch de vendas;



gravação de vídeos;



técnicas para administrar o medo de falar em público.



A metodologia é prática, com estímulos para que os alunos falem, defendam ideias e recebam feedback individual. “Oratória não é decorar um texto bonito. É conseguir organizar o pensamento e transformá-lo em uma mensagem que outra pessoa compreenda”, finaliza Marina.

O curso regular tem duração de quatro meses, com aulas presenciais semanais. A formação é voltada para empresários, gestores, profissionais liberais, vendedores, professores, universitários e criadores de conteúdo.

Anote



Fluir Oratória – Aula gratuita

Data: 20 de agosto de 2026, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Pátio Brasil Shopping – 5º andar – Torre A – Sala 510

Inscrição gratuita: https://docs.google.com/forms/d/1s2nEdHe_anSYr-QvEr67mdCKbGUwavXEQSWpmgcB96o/edit#responses

Curso regular: quatro meses, com aulas presenciais semanais de 2h30

WhatsApp: (61) 99170-0606

Site:http://www.fluiroratoria.com.br

Instagram: @marinafigueiredocomunica