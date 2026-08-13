Cursos gratuitos de IA e negócios para mulheres

Correio Braziliense

Unicamp oferta cursos online gratuitos para capacitação profissional - (crédito: Reprodução/Freepik)

Mulheres em situação de vulnerabilidade social poderão participar de um programa gratuito de capacitação com foco em inclusão digital, empreendedorismo e inteligência artificial. A iniciativa, promovida pela plataforma Skokka em parceria com a Associação Fala Mulher, oferece cinco workshops gratuitos entre agosto e dezembro deste ano.

Os encontros serão realizados presencialmente na cidade de São Paulo, mas contarão com transmissão on-line simultânea, permitindo a participação gratuita de mulheres de outras regiões. A expectativa da organização é reunir até 250 participantes por oficina.

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Ao longo da programação, as alunas terão acesso a conteúdos práticos voltados para o desenvolvimento profissional e para a proteção no ambiente virtual. O currículo aborda desde a prevenção a golpes online e proteção de dados até estratégias de vendas, atendimento e marketing para pequenos negócios.

Outro destaque é o ensino prático de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao cotidiano e ao empreendedorismo, como o uso do ChatGPT, Canva e CapCut. Ao final de cada workshop, a organização emitirá um certificado de participação.

Tecnologia e autonomia

A Associação Fala Mulher atua no acolhimento, na orientação e no fortalecimento da autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco no enfrentamento da violência de gênero. O novo projeto chega para ampliar essa atuação por meio da formação educacional.

"Queremos contribuir para que cada participante desenvolva novas habilidades, descubra possibilidades e utilize a tecnologia como aliada em sua trajetória pessoal e profissional. É uma parceria construída com propósito e compromisso de longo prazo", afirma Ana Ferreira, gerente de Marca e Comunicação do Skokka.

Anote

Workshop de inclusão digital, empreendedorismo e inteligência artificial

Data: de 14 de agosto a 4 de dezembro de 2026;

de 14 de agosto a 4 de dezembro de 2026; Formato: Presencial (em São Paulo) e online;

Presencial (em São Paulo) e online; Inscrições: Gratuitas, pelo site oficial (workshops.skokka.com).

Programação: