Cursos gratuitos de IA e negócios para mulheres

postado em 13/08/2026 19:38
Mulheres em situação de vulnerabilidade social poderão participar de um programa gratuito de capacitação com foco em inclusão digital, empreendedorismo e inteligência artificial. A iniciativa, promovida pela plataforma Skokka em parceria com a Associação Fala Mulher, oferece cinco workshops gratuitos entre agosto e dezembro deste ano.
Os encontros serão realizados presencialmente na cidade de São Paulo, mas contarão com transmissão on-line simultânea, permitindo a participação gratuita de mulheres de outras regiões. A expectativa da organização é reunir até 250 participantes por oficina.
Ao longo da programação, as alunas terão acesso a conteúdos práticos voltados para o desenvolvimento profissional e para a proteção no ambiente virtual. O currículo aborda desde a prevenção a golpes online e proteção de dados até estratégias de vendas, atendimento e marketing para pequenos negócios.
Outro destaque é o ensino prático de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao cotidiano e ao empreendedorismo, como o uso do ChatGPT, Canva e CapCut. Ao final de cada workshop, a organização emitirá um certificado de participação.
Tecnologia e autonomia
A Associação Fala Mulher atua no acolhimento, na orientação e no fortalecimento da autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco no enfrentamento da violência de gênero. O novo projeto chega para ampliar essa atuação por meio da formação educacional.
"Queremos contribuir para que cada participante desenvolva novas habilidades, descubra possibilidades e utilize a tecnologia como aliada em sua trajetória pessoal e profissional. É uma parceria construída com propósito e compromisso de longo prazo", afirma Ana Ferreira, gerente de Marca e Comunicação do Skokka.
Anote
Workshop de inclusão digital, empreendedorismo e inteligência artificial
- Data: de 14 de agosto a 4 de dezembro de 2026;
- Formato: Presencial (em São Paulo) e online;
- Inscrições: Gratuitas, pelo site oficial (workshops.skokka.com).
Programação:
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14/08 (14h): segurança e cidadania digital;
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11/09 (14h): vendas e atendimento: como conquistar e fidelizar clientes;
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09/10 (14h): marketing para empreendedoras;
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13/11 (14h): inteligência artificial para o dia a dia e os negócios;
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04/12: encerramento do projeto.